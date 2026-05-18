台灣青年創業團赴洛見習 學員：這一分享令我震撼

參與學員分享，行程內容包含在UCLA上課，以及與商會、市政府等單位交流等。（張芸禕提供）

台灣教育部 青年發展署推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，其中由桃園市政府青年事務局規劃的「創業加速器」主題方案，近期選送13名青年來到洛杉磯 ，前往創業加速機構「Larta Institute」見習，希望協助青年培養從創意發想到商業落地的創業實戰能力。

根據參與學員分享，整個行程約兩周，內容涵蓋創業課程、大學參訪、企業及政府機構交流等，包括前往洛杉磯加大 （UCLA）上課，以及與商會、市政府等單位交流。

參與成員張芸禕表示，團員多半為創業者，或準備創業的年輕人，需經過書面審查與面試甄選後才能入選。

張芸禕本身是教育工作者。她表示，從小在台北南陽街補習文化中長大，因此對台灣升學制度與教育環境有深刻感受，也一直思考未來是否能打造屬於自己的教育品牌。

她說，此次來到洛杉磯，除希望了解美國的教育、商業與文化環境，也希望從不同產業的交流中尋找新的啟發，「看看有沒有什麼可以帶回台灣。」

除教育方向外，她此次也帶著一項健康管理App構想參與交流。她提到，由於曾有患病經歷，因此更關注健康議題，希望未來能從人文與健康角度出發，協助生活忙碌的人進行日程與健康管理。

而讓她印象最深刻的，是參訪華納兄弟工作室（Warner Bros.）。她回憶，一女性高管分享，公司正在思考如何建立與健康、照護相關的事業，希望幫助人們面對疾病、照顧親友，甚至人生低潮時，重新找回力量。

「我當下真的很感動，原來這也可以是一門生意。」張芸禕說，「它讓我重新思考自己的價值。」

她提到，此行感受到美方相當友善的交流氛圍。她表示，雖然團員多為亞洲面孔、年紀也較輕，但在參訪與交流過程中，普遍獲得相當友善回應。

據官方介紹，「青年百億海外圓夢基金計畫」對象為15至30歲台灣青年，內容涵蓋海外見習、國際交流、創業與產業培訓，以及青年提案等多元主題，希望透過海外實地交流，拓展青年國際視野與專業能力。