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你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為

洛杉磯訊
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美國海信被提告，監控美國家庭。（示意圖取自Pexels）
美國海信被提告，監控美國家庭。（示意圖取自Pexels）

Daily Caller News Foundation記者Spencer Lombardo報導指出，一項集體訴訟指控，中國共產黨可能正透過民眾自家電視，監視數百萬美國人。

律師事務所Peiffer Wolf Carr Kane Conway&Wise（簡稱Peiffer Wolf）5月12日向美國加州北區聯邦法院對Hisense USA（以下稱美國海信）提起訴訟。根據訴狀，美國海信是中國消費電子製造商海信集團在美國的營運分支。

訴訟指出，嵌入在海信智慧電視中的自動內容識別（ACR）技術，存在於「數百萬美國家庭客廳中的電視」內。ACR可幫助海信設備「最頻繁每500毫秒擷取一次螢幕上顯示的每個聲音與影像」。

訴訟進一步聲稱，這些設備會將資料傳送給「海信位於中國的母公司與關聯企業，而這些公司受到中國法律約束，必須在政府與中國共產黨要求時交出相關資料」。

原告認為海信涉嫌追蹤並分享他們的觀看紀錄與行為，侵犯其隱私權，因此要求法院發布禁制令，阻止此類做法持續進行。「The Center Square」17日報導指出，他們同時尋求可能相當龐大的賠償，包括金錢損害賠償與懲罰性賠償，但具體金額尚未公開。

Peiffer Wolf律師Brandon Wise18日向Daily Caller News Foundation表示：「最令人震驚的是這些涉嫌行為的範圍。這不僅僅是一宗與定向廣告（target advertising）有關的案件。」

他表示：「訴狀指控，海信智慧電視實際上成為家庭內的監控裝置，利用自動內容識別技術擷取消費者觀看內容，將該資料與持續性的家庭與設備識別資訊連結，並透過更廣泛的廣告科技與數據傳送生態系統散播這些資訊。」

他進一步指出：「更令人擔憂的是，訴狀聲稱海信最終與一家中國國有企業有關聯，而這些敏感的美國消費者資料可能被轉移至、或被受中國法律約束的實體存取。我們的當事人提起此案，是為阻止這些做法，並為那些私人觀看資訊在缺乏實質通知與同意下遭蒐集與商業化利用的消費者尋求補償。我們將積極推動此案訴訟。」

雖然並非所有設備都完全在中國製造，但海信集團是屬於中國政府的國有企業。該公司並未回應Daily Caller News Foundation的置評請求。

根據其官網，Peiffer Wolf是一家總部位於紐奧良（New Orleans）的訴訟律師事務所，處理包括資料外洩索賠與涉嫌證券詐欺等案件。

這並非海信首次因涉嫌監控美國人而遭起訴。根據Legal Newsline於2025年12月報導，共和黨籍德州總檢察長Ken Paxton曾起訴海信與另外四家電視公司，指控它們利用ACR技術秘密蒐集並分享敏感個人資料。

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