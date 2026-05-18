2美元就能「買選票」？洛杉磯女子認收買遊民投票

洛縣一名長期從事加州公投與罷免案連署工作的女子，被控以現金利誘街友與民眾登記投票，並向利誘目標提供虛假地址，已同意認罪。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 縣近日爆出一起涉及用錢收買遊民 的選舉投票欺詐案件。一名長期從事加州公投與罷免 案連署工作的女子，被控以現金利誘街友與民眾登記投票，並涉嫌誘導利誘目標提供虛假地址，被告已同意認罪。聯邦司法部表示，這起案件凸顯選舉制度可能遭到濫用，也將成為近年南加州備受矚目的選舉誠信案件之一。

64歲的阿姆斯壯（Brenda Lee Brown Armstrong），居住在瑪麗納德雷（Marina del Rey），綽號「Anika」。她日前與聯邦檢方達成認罪協議，承認「付錢給他人進行選民登記」的聯邦罪名。該罪最高可判五年監禁。她18日下午將在聖塔安那聯邦法院首次出庭。

根據聯邦檢察官公布資料，阿姆斯壯過去近20年一直擔任洛杉磯縣的「連署收集員」（petition circulator），替各類加州公投、提案、罷免案蒐集民眾簽名。她通常依照每位有效登記選民的簽名數量領取報酬，她的任務之一是必須確認簽署者具備合法選民資格。

檢方指出，阿姆斯壯長期前往洛杉磯市中心遊民聚集的Skid Row地區蒐集簽名。由於當地人口密集，且不少人願意為了少量金錢配合簽署文件，因此成為她收集連署的主要地點之一。

根據認罪文件，她經常支付2至3美元給街友或其他人士，要求對方填寫選民登記與連署文件。有些遊民因沒有固定住址，阿姆斯壯甚至直接提供自己過去在洛杉磯的住址，讓對方填寫在登記表格上。檢方指出，這些文件同時涉及加州州選舉與聯邦選舉的選民登記，已觸犯聯邦法律。

司法部民權司助理部長狄隆（Harmeet K. Dhillon）表示，虛假選民登記會削弱民眾對選舉制度的信任，尤其當其中涉及金錢交易時，更會影響社會對選舉結果的信心。她強調，司法部將持續打擊任何非法干預選舉的行為，確保選舉公平公正。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室助理檢察官艾薩利（Bill Essayli）表示，「這不是指控，也不是陰謀論，而是一宗已經承認的選舉欺詐案例」，聯邦政府未來將更加積極追查投票舞弊案件。

此案曝光與保守派媒體人物James O'Keefe拍攝的一段暗訪影片有關。影片中，一名女子向街友發放現金，並要求其填寫相關文件。O'Keefe日前在社群媒體表示，正是這段影片促使聯邦政府展開調查並提出起訴。

「選舉舞弊」議題近年高度敏感，尤其在總統選舉後，民主與共和兩黨圍繞郵寄投票、選民資格與選舉安全問題爭論不斷。目前阿姆斯壯已同意認罪，法院後續將決定具體量刑。聯邦調查是否涉及其他共犯或更大規模的非法操作，也在進行中。