女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

一名持綠卡 31年的女子，最近在洛杉磯國際機場（LAX）入境時，被美國海關暨邊境保護局（CBP）拘留，她剛結束赴紐西蘭度假返美。家人稱，女子遭受非人道待遇，被迫戴著鐐銬睡在地板上長達十多個小時，沒有食物和水，也不允許洗澡。

據Newsweek等媒體綜合報導，國土安全部 （DHS）證實，37歲的女子Everlee Amelia Wihongi是紐西蘭公民，同時持有美國綠卡長達31年。Everlee於4月10日入境LAX時，移民官員在檢查中發現，她曾因持有管制藥物而被判重罪，女子隨後被拘押。

威斯康辛州（Wisconsin）公開法庭記錄顯示，2014年，Everlee在方杜拉克縣（Fond du Lac County）因持有四氫大麻酚（THC）被定罪。國土安全部表示，根據聯邦法律，此項定罪使她不符合入境資格。DHS發言人指出，如果有人違反並濫用法律，政府有權撤銷其綠卡。除移民遣返程序外，有犯罪記錄的合法永久居民在入境美國口岸時，可能面臨強制拘留。

Everlee的哥哥Avaiiki Wihongi表示，妹妹被ICE 拘留，一家人無比沮喪，他們沒有收到任何官方信息。「ICE基本上沒有回應，除了反復指示我們配合。」Avaiiki還指出，妹妹遭受非人道待遇。在被轉移到亞利桑納州（Arizona）埃洛伊拘留中心（Eloy Detention Center）期間，她被迫戴著鐐銬睡在地板上長達14個小時，沒有食物和水。據悉，Everlee至今仍被關押在此拘留中心。

報導指出，37歲的Everlee在6歲時隨家人移居美國，並持有綠卡。今年3月，一家人前往紐西蘭參加叔叔的80歲生日。Everlee被拘留後，曾在美國各地多個拘留中心輾轉。她的嫂子Courtney Wihongi描述，數天的轉移過程期間，Everlee被強迫保持清醒，有時甚至沒有食物。

母親Betty Wihongi指出，家人沒有收到任何通知的情況下，Everlee從加州的一處設施被轉移到德州的拘留中心，甚至一度無法確認其具體關押地點。母親還表示，其中一次轉運，導致女兒錯過原定法律會面，因為律師事前也沒有獲知轉移安排。家屬認為，頻繁轉運不僅增加法律援助難度，也干擾司法程序推進。Everlee後來出現在ICE被拘留人員查詢系統中，顯示目前關押地點在亞利桑納州。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，當事人Everlee在移民相關文件中，並未申報其過往刑事定罪記錄。他指出，此案屬於美國當局的管轄範圍，紐西蘭無權幹預他國的移民決定。他還表示，領事官員正在為Everlee一家提供援助，「表格如果要求填寫相關信息時，應如實完整填寫。」

不過，美國目前沒有常規的入境表格，要求綠卡持有者申報犯罪紀錄。任何相關資訊，通常都會在入境口岸接受CBP官員檢查時被詢問，而不是通過單獨的邊境申報文件。DHS表示，目前Everlee已被納入遣返程序，並將繼續被ICE拘留。大規模驅逐政策下，聯邦當局一再強調，合法永久居民身分可能被撤銷。官員表示，有犯罪記錄的永久居民可能面臨拘留和遣返程序，即使是相對較輕的罪行或幾十年前的罪行也不例外。有報導稱，被拘留的綠卡持有者人數正在持續增加。