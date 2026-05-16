「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

中國音樂人暨名嘴高曉松的母親張克群，近日在朋友圈中發出兩則重要訊息：一是再出新書「我的大半生」，敘說人生半輩子和中國大半個世紀發生與經歷過的難忘事和有趣人；二是宣布在美國居住生活23年後，將重返中國養老，落葉歸根。

張克群的父親張維曾任清華大學副校長，兩院院士，深圳大學第一任校長；母親陸士嘉則是中國第一代流體力學專家和北京航空學院籌建者之一。「我的大半生」短短140頁，涵蓋張克群德國 出生，快樂小學，初中生涯，度過高中，清華大學，多種工作，留學德國，不斷跳槽等八大人生歷程。既是人生紀錄，也是中國當代史的回顧。她笑言，那一個個歷史畫面，一個個帶光彩與分量的名字，都是人生經歷中刻在腦子裡的事，「因此前後兩個星期就完成書稿，很多圖片配上大白話的敘述，讀起來不累人」。

張克群23年前從中國移民 來美，和兒時同桌黃二陶（被毛澤東「欽點」的清華大右派黃萬里的兒子、中國知名教育家黃炎培的孫子）開始遲到的甜美生活。但「我的大半生」中沒有收錄她在美國生活的內容。張克群笑言，因為不喜歡美國，所以乾脆不寫。

從六旬到八旬在美生活20多年，張克群坦言，真實的美國和她當初想像相差很多，美國無論是基礎建設、醫療效率，還是交通便利、便民服務、綠化美化等，都與北京相去甚遠。張克群說，她喜歡古建築，這也是她下決心重返中國度晚年的原因之一。

「我的大半生」沒有出版社，封面本該標注出版社的位置，簡單寫了一行字：張克勤2026年初夏於洛杉磯。「開始我想，自己一不是名人，二沒做什麽驚天動地的事，再說，寫出來誰看哪！」83歲的張克群笑說，可又一想，起碼讓後人知道他們這一代人當初是怎麽過來的，也是一件有意義的事。

「我一個中國人，卻出生在德國」，張克群的新書這樣開頭；而書的結尾：「按照爸爸媽媽遺囑，我和弟弟把他們的骨灰撒在圓明園一處乾淨的水塘盛開睡蓮的地方。我從此再沒有上班，快60了，歇了吧。正在此時，兒時朋友黃二陶的妹妹黃肖陸來找我幫忙裱畫，說起我現在單身，他妹大叫一聲「我哥也單著」，然後給了我黃二陶的電話，我倆隔著電話聊了九個月，兩人都認為可以重溫舊夢，於是我就飄洋過海來到美國」。

「我的大半生」是張克群繼近年出版「北京古建築物語」三部曲（「紅牆黃瓦」、「晨鐘暮鼓」、「八面來風」）以及「高低樓房若干」、「尋蹤與覓跡」等作品後，撰寫的第一本人生回憶錄。