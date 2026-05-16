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南加老夫婦誤信「FBI探員」失畢生積蓄+背債

洛杉磯訊
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南加州一對亞裔年長夫婦，近日因遭遇高度精密的「FBI冒充詐騙」（FBI impo...
南加州一對亞裔年長夫婦，近日因遭遇高度精密的「FBI冒充詐騙」（FBI imposter scam），不僅畢生積蓄80多萬美元被騙光，甚至可能失去居住超過37年的家園。（取自FBI官網）

KTLA電視台報導，南加州一對亞裔年長夫婦，近日因遭遇高度精密的「冒充FBI詐騙」，不僅畢生積蓄80多萬美元被騙光，甚至可能失去居住超過37年的家園。

柯汶那日裔夫婦Peter Hata與Diane Hata，分別是退休牧師與退休教師。今年2月，Peter接到一通顯示來自「美國郵政局（USPS）」的電話。由於來電看似官方機構，他並未起疑。

Peter向KTLA電視台表示，對方不僅利用「來電顯示偽裝」（Caller ID Spoofing）技術，還全程以專業執法人員口吻與他們交談，甚至安排視訊通話。他說：「那個人在視訊中穿著FBI外套，佩戴徽章，背景看起來像是真正的FBI辦公室，令人完全信以為真。」

騙子向夫婦表示，一名紐約銀行經理涉嫌大規模金融犯罪，並盜用了他們的身分資料，開設假帳戶與偽造銀行卡。更可怕的是，騙子聲稱這對夫婦已被列為案件嫌疑人之一。在長時間心理操控下，騙子反覆警告兩人，若向家人、朋友甚至銀行透露「案件內容」，將可能面臨刑事指控與牢獄之災。

騙子之後表示，若想證明資金來源清白，必須將所有資產「數位化」，交由FBI追蹤驗證。夫婦因此陸續提領退休金、動用畢生存款，甚至申請房屋淨值貸款，再將這些資金轉為加密貨幣。最終，他們總共損失近85萬美元。

幾個月後，對方突然失聯，夫婦二人才察覺不對勁。當他們主動聯絡紐約FBI辦公室查證時，才得知先前接觸的「探員」根本不存在。如今，兩人多年累積退休金幾乎被騙光，而新增的房屋淨值貸款須還款，更讓他們陷入沉重財務壓力。

根據協助募款的GoFundMe頁面，有破產律師告知這對夫婦，由於其房屋仍具有可觀淨值，因此不符合破產保護資格。換句話說，他們可能必須出售住了37年的家，才能償還沉重債務。親友目前正透過募款協助夫婦度過難關，希望能保住房屋，避免兩位長者晚年流離失所。

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