我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

南加海灘集體辦公爆紅 卻因「人太多」被政府取締

聖地牙哥訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州聖地牙哥市（San Diego）近日宣布，海灘遠距工作聚會若未申請許可即屬...
南加州聖地牙哥市（San Diego）近日宣布，海灘遠距工作聚會若未申請許可即屬違法，其中凡超過49人的活動均須依法申請相關許可。（示意圖取自unsplash）

加州聖地牙哥市近日宣布，一項為遠距工作者設立的海灘集體工作活動違規。市府指出，超過49人的活動均須依法申請許可。而這不是聖地牙哥第一次因海灘的公共活動許可問題引發討論。

據NBC電視新聞報導，位於Pacific Beach的一場遠距工作活動，早在2026年3月便引發關注與討論。該活動由姆海德（Scott Muirhead）透過社群召集，首次活動即吸引不少參與者。原本他計劃4月24日再次舉行活動，但隨後收到市府通知，「若未取得許可，即屬違法活動」。

儘管組織者已將該通知上傳至Instagram，並表示：「活動取消，（公司的）人資把市政府都叫來了」，他仍表示將於本周與市府官員會面，討論合法舉辦活動的可能方式。他坦言理解市府立場，表示：「完全支持他們（的決定）。活動現場確實留下一些垃圾，而且參加人數也不少。」

市府表示，在公園與休閒設施舉辦的有組織活動，只要參與人數超過49人，即須申請活動許可。相關申請流程包含繳納費用，並依活動性質要求保險、安保等配套措施。

參與者Jenny Lange表示不滿，「他們什麼都要管、什麼都要規範，對吧？」 她補充說：「遠距工作長時間待在家，很容易失去社群連結。走出戶外、用不同方式與人交流，可以重新找回社區感。」

報導指出，這並非聖地牙哥市府首次因公共活動許可問題引發討論。2024年，海灘瑜伽課程如Namasteve Yoga曾被禁止，但後來聯邦上訴法院裁定瑜伽教學屬受憲法保障的言論表達。2025年，市府也曾因許可問題取締Golden Hill地區的快閃DJ活動。

對此，組織者姆海德表示，這類聚會具有正面價值：「這其實是很好的機會，鼓勵人們走出家門。在Instagram上，很多人聯繫我，希望拓展人脈、了解不同工作，甚至尋找新的就業機會。」

他補充，目前仍會一邊從事內容創作與補充品公司的行銷工作，一邊與市府協調，希望讓海灘遠距工作聚會，能合法舉行，以延續其社交與交流功能。他也透露，正計劃5月27日再次舉辦大型活動。

保險 加州 聖地牙哥

上一則

與高鐵競爭?加州擬「高速巴士」金山到洛只3小時

延伸閱讀

紐約「NYC 101」14日華埠啟動 首場聚焦租金穩定與住房負擔

紐約「NYC 101」14日華埠啟動 首場聚焦租金穩定與住房負擔
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
舊金山「亞太裔傳統月」啟動 逾百場活動將登場

舊金山「亞太裔傳統月」啟動 逾百場活動將登場
ICE移民執法引焦慮 加州供心理健康支援

ICE移民執法引焦慮 加州供心理健康支援
舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城

舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城
田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

田德隆社區便利商店「Corner Store」 涉賣冰毒挨告

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」
習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結