南加海灘集體辦公爆紅 卻因「人太多」被政府取締

南加州聖地牙哥市（San Diego）近日宣布，海灘遠距工作聚會若未申請許可即屬違法，其中凡超過49人的活動均須依法申請相關許可。（示意圖取自unsplash）

南加州聖地牙哥 市近日宣布，一項為遠距工作者設立的海灘集體工作活動違規。市府指出，超過49人的活動均須依法申請許可。而這不是聖地牙哥第一次因海灘的公共活動許可問題引發討論。

據NBC電視新聞報導，位於Pacific Beach的一場遠距工作活動，早在2026年3月便引發關注與討論。該活動由姆海德（Scott Muirhead）透過社群召集，首次活動即吸引不少參與者。原本他計劃4月24日再次舉行活動，但隨後收到市府通知，「若未取得許可，即屬違法活動」。

儘管組織者已將該通知上傳至Instagram，並表示：「活動取消，（公司的）人資把市政府都叫來了」，他仍表示將於本周與市府官員會面，討論合法舉辦活動的可能方式。他坦言理解市府立場，表示：「完全支持他們（的決定）。活動現場確實留下一些垃圾，而且參加人數也不少。」

市府表示，在公園與休閒設施舉辦的有組織活動，只要參與人數超過49人，即須申請活動許可。相關申請流程包含繳納費用，並依活動性質要求保險 、安保等配套措施。

參與者Jenny Lange表示不滿，「他們什麼都要管、什麼都要規範，對吧？」 她補充說：「遠距工作長時間待在家，很容易失去社群連結。走出戶外、用不同方式與人交流，可以重新找回社區感。」

報導指出，這並非聖地牙哥市府首次因公共活動許可問題引發討論。2024年，海灘瑜伽課程如Namasteve Yoga曾被禁止，但後來聯邦上訴法院裁定瑜伽教學屬受憲法保障的言論表達。2025年，市府也曾因許可問題取締Golden Hill地區的快閃DJ活動。

對此，組織者姆海德表示，這類聚會具有正面價值：「這其實是很好的機會，鼓勵人們走出家門。在Instagram上，很多人聯繫我，希望拓展人脈、了解不同工作，甚至尋找新的就業機會。」

他補充，目前仍會一邊從事內容創作與補充品公司的行銷工作，一邊與市府協調，希望讓海灘遠距工作聚會，能合法舉行，以延續其社交與交流功能。他也透露，正計劃5月27日再次舉辦大型活動。