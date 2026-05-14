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華女辭IBM工程師高薪工作 獨自照顧特殊兒21年

記者張宏／洛杉磯即時報導
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來自中國北京的Alice富（左）曾是IBM高級工程師，她辭去工作獨自照顧患有腦麻...
來自中國北京的Alice富（左）曾是IBM高級工程師，她辭去工作獨自照顧患有腦麻和自閉症的孩子。（記者張宏／攝影）

消失的爸爸，無法脫身的母親，她為孩子辭去大廠高薪工作，含辛茹苦照顧21年。來自中國北京的Alice富曾是IBM高級工程師，因為孩子出生時被診斷患有腦性麻痹和自閉症，她辭去工作獨自照顧孩子。她說，「我沒有機會放棄，原本我自己的生命也許沒那麼重要。但現在好像另一個生命依附在你身上，你就沒有退路了。」

Alice富的兒子天愈今年21歲，他是千分之一點五機率同時患有腦麻和自閉症的孩子，須靠輪椅才能站立行動。Alice說，懷他的時候前面產檢都很正常，一直到臨近生產時，醫生才發現情況不對。但那時候法律已不允許終止妊娠。醫生判斷這個嬰兒有可能出生時就是死亡狀態或是成為植物人，現在回頭看，也許這樣的結果已是所有可能性裡最好的一種。

為照顧兒子，Alice辭去美國大廠工作，這些年她只能做一些零工來維持生活開銷。她說，「其實日常開銷一直都很緊張，家裡客廳家具和沙發都賣掉了，甚至連廚房櫥櫃都沒有。現在整個空間幾乎全都是和醫療相關的東西，光是輪椅就有三四台，只為確保至少有一、兩台輪椅能正常運作。因為只要其中一台壞掉，光是保險審批維修可能就要等上好幾個月。」「他過去18個月裡住院四次，每一次住院期間，我就完全沒有收入。」

Alice在美國沒有親戚支撐，只有和她同樣情況的自閉症孩子媽媽們抱團取暖。她說，「當你周圍的人也都過著類似的生活時，它慢慢就會變成一種新的『正常』。很多自閉症孩子的媽媽最後都變成單親媽媽，她們很多時候甚至是莫名其妙一個人承擔了一切。我們很多時候不是靠動力撐著，而是在壓力裡往前走。」兒子已21歲，但她根本無暇去考慮孩子未來，因為每天都有各自問題需要她去解決和面對。

她說，天愈是一個很有愛心的孩子，喜歡跟別人互動，也喜歡說話，只是很多時候表達不清。他們都盡力去參與社區活動，因為每次參加對他們來說都很難得。兒子病症很特殊，他中間有一段時間甚至已能走路，但照顧這樣的孩子，需要非常龐大人力與資源，這種長期支持很難維持。她希望能有更完整照護系統，比如交通、護士、設備、人力等。

在講述這一切時Alice都是盡力保持笑容。她說，他們的生活不是只有困難和淚水，只要有一點點機會，她們母子還是會盡量去感受生活。兩人都喜歡唱歌、跳舞、彈琴、畫畫，這些都是很快樂的事情。她們也很喜歡和大自然接觸，跟天地萬物保持交流。

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