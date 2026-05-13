華人租房給5學生 遭集體欠租 收房後結果傻眼

房客搬離後，還破壞設施，滿地狼藉。（房東Karen提供）

部分南加州華人 房東表示，近年遇到拖欠房租的情況明顯增多。一些房客在被要求搬離後，不但未整理出租屋，還故意留下大量垃圾、舊床墊、損壞家電及各類生活廢棄物，令人幾乎無處下腳。許多房東感嘆，原本只是單純收回房屋，最後卻演變成一場耗時、耗力又燒錢的「災後清理」。

居住在內陸地區的資深華人房東Karen表示，三年前，她將位於河濱加州大學 （UCR）附近的一間公寓單位，出租給五名在校學生，月租金 3200美元，由五人分攤後，每人每月僅需支付600多美元。這樣的分租模式維持了兩年多。

後來，其中一名學生畢業搬離，另一名房客為延續原本的分租安排，私下介紹一名剛認識不久的朋友入住，卻未事先通知Karen。幾個月後，新入住的房客因失業開始拒繳房租，其他房客也不願額外分攤租金，結果整個單位開始集體欠租，而且一拖就是三個多月。

Karen表示，起初看到房客都是年輕學生，她並未過度催繳，沒想到對方卻一再拖延付款。最後，她不得不發出正式通知，警告若再不繳租，將啟動驅逐程序。其中一名房客曾向她抱怨，欠租問題主要是新房客造成，甚至指對方平時連基本清潔都不願意做，導致其他室友也十分不滿。最終，五名房客全數搬離，但積欠的租金難以追回。Karen無奈表示，若正式聘請律師進行驅逐程序，相關費用還需額外支出約6000美元。

更令Karen氣憤的是，當她前往查看房屋時，原本以為房客至少會稍作整理，沒想到一打開房門，眼前竟是一片狼藉。屋內堆滿裝著垃圾的塑膠袋，還有廢棄書架、咖啡機、燈具、報紙、紙箱與大量塑膠瓶，整間出租屋幾乎成了垃圾場。由於地上還殘留食物碎屑，冰箱內甚至有腐爛食物，刺鼻惡臭瀰漫整個房間。

Karen表示，後續不但得花錢請人清理垃圾，還要重新粉刷牆壁，維修與清潔費用相當可觀，房客留下的押金根本遠遠不夠支付。她還透露，過去也曾遇過房客因被要求搬離而惡意破壞屋內設施，不僅拿球棒砸毀家具，甚至將牆壁打出多個大洞，讓後續修繕工程耗時又費力。

Karen最後表示，雖然房客不良行為令人生氣，但她不認為是房客在報復她，而是這些年輕人還不懂得租房規矩，或許隨著他們的成長，經過社會的磨練後，才能明白房東和房客間，除需要履行正常租房程序外，還要互相理解和尊重。