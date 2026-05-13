我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一周誤下單10次」 小心Amazon這項新功能

直播／習近平舉行儀式迎川普 川習會預計談6重點

華人租房給5學生 遭集體欠租 收房後結果傻眼

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房客搬離後，還破壞設施，滿地狼藉。（房東Karen提供）
房客搬離後，還破壞設施，滿地狼藉。（房東Karen提供）

部分南加州華人房東表示，近年遇到拖欠房租的情況明顯增多。一些房客在被要求搬離後，不但未整理出租屋，還故意留下大量垃圾、舊床墊、損壞家電及各類生活廢棄物，令人幾乎無處下腳。許多房東感嘆，原本只是單純收回房屋，最後卻演變成一場耗時、耗力又燒錢的「災後清理」。

居住在內陸地區的資深華人房東Karen表示，三年前，她將位於河濱加州大學（UCR）附近的一間公寓單位，出租給五名在校學生，月租金3200美元，由五人分攤後，每人每月僅需支付600多美元。這樣的分租模式維持了兩年多。

後來，其中一名學生畢業搬離，另一名房客為延續原本的分租安排，私下介紹一名剛認識不久的朋友入住，卻未事先通知Karen。幾個月後，新入住的房客因失業開始拒繳房租，其他房客也不願額外分攤租金，結果整個單位開始集體欠租，而且一拖就是三個多月。

Karen表示，起初看到房客都是年輕學生，她並未過度催繳，沒想到對方卻一再拖延付款。最後，她不得不發出正式通知，警告若再不繳租，將啟動驅逐程序。其中一名房客曾向她抱怨，欠租問題主要是新房客造成，甚至指對方平時連基本清潔都不願意做，導致其他室友也十分不滿。最終，五名房客全數搬離，但積欠的租金難以追回。Karen無奈表示，若正式聘請律師進行驅逐程序，相關費用還需額外支出約6000美元。

更令Karen氣憤的是，當她前往查看房屋時，原本以為房客至少會稍作整理，沒想到一打開房門，眼前竟是一片狼藉。屋內堆滿裝著垃圾的塑膠袋，還有廢棄書架、咖啡機、燈具、報紙、紙箱與大量塑膠瓶，整間出租屋幾乎成了垃圾場。由於地上還殘留食物碎屑，冰箱內甚至有腐爛食物，刺鼻惡臭瀰漫整個房間。

Karen表示，後續不但得花錢請人清理垃圾，還要重新粉刷牆壁，維修與清潔費用相當可觀，房客留下的押金根本遠遠不夠支付。她還透露，過去也曾遇過房客因被要求搬離而惡意破壞屋內設施，不僅拿球棒砸毀家具，甚至將牆壁打出多個大洞，讓後續修繕工程耗時又費力。

Karen最後表示，雖然房客不良行為令人生氣，但她不認為是房客在報復她，而是這些年輕人還不懂得租房規矩，或許隨著他們的成長，經過社會的磨練後，才能明白房東和房客間，除需要履行正常租房程序外，還要互相理解和尊重。

房客拖欠房租遭驅離後，留下全屋垃圾，讓房東清理困難。（房東Karen提供）
房客拖欠房租遭驅離後，留下全屋垃圾，讓房東清理困難。（房東Karen提供）

租金 加州大學 華人

上一則

「一周誤下單10次」 小心Amazon這項新功能

延伸閱讀

華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客

華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客
公寓欠租糾紛警示 人情越界釀風險

公寓欠租糾紛警示 人情越界釀風險
慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東

慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東
紐約市租金指導委員會投票出爐 一年租約擬加0至2%、兩年租約0至4%

紐約市租金指導委員會投票出爐 一年租約擬加0至2%、兩年租約0至4%
南韓「全租房」式微 民眾轉往月租房面臨高額租金

南韓「全租房」式微 民眾轉往月租房面臨高額租金
27歲女被房東趕走 買房DIY裝修出租 補貼房貸又攢錢

27歲女被房東趕走 買房DIY裝修出租 補貼房貸又攢錢

熱門新聞

參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29

超人氣

更多 >
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電