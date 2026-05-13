明星老饕愛店也中鏢 洛城知名亞洲餐廳遭勒令停業

洛杉磯泰國城知名泰式餐廳Jitlada以南泰料理聞名，日前因衛生問題遭衛生局勒令停業，兩天後已恢復營業。（取材自Google Maps）

位於洛杉磯 泰國城的知名亞洲餐廳Jitlada，曾獲米其林指南推薦，並被已故名廚波登（Anthony Bourdain）譽為最愛餐廳，日前因遭查出有衛生問題，遭洛杉磯縣衛生局勒令停業。完成清潔與改善作業後，已於兩天後恢復營業。

據KTLA電視台報導，餐廳於4月30日遭衛生局下令關閉，衛生紀錄顯示已於2日重新開門迎客。Jitlada位於日落大道，以南洋風味濃厚、香料層次鮮明的料理聞名，長年吸引饕客慕名而來，亦是已故美食評論家高德（Jonathan Gold）生前力薦的餐廳之一。餐廳官網形容，Jitlada不只是社區餐廳，更是南泰料理文化的展現，以大膽辛香與罕見菜色作為特色。

主廚辛薩農（Sarintip Jazz Singsanong）曾於2022年及2023年連續獲詹姆斯比爾德基金會提名「加州 最佳主廚獎」，在業界頗具聲望。截至13日下午，餐廳也未在社群媒體 說明停業原因。KTLA記者也透過電子郵件聯繫餐廳尋求回應，但迄今未獲答覆，餐廳語音信箱亦無法留言。

事實上，洛杉磯縣每月均有數十家餐廳及市場因衛生違規遭勒令停業，常見原因包括蟲鼠問題、排水設備故障及食品處理程序不符規定，從小型家庭餐館到高級餐廳與大型連鎖業者均可能受影響。西好萊塢老牌義大利餐廳Dan Tana's於4月間因病媒蟲問題及環境衛生不符標準遭勒令停業數日；麗浪多灘的King Harbor Yacht Club亦於5月初因相同原因停業3天。