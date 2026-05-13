洛縣華裔男女假冒金融、執法單位 設局騙長者7萬5遭逮

華裔顧彥文（左，音譯）與孫紹華（右，音譯）企圖誘騙范杜拉縣一名長者7萬5000美元。檢方指出，他們各自最高可能面臨4年監禁，刑滿後還須接受2年緩刑監督。目前兩人皆被羈押中。（圖／范杜拉縣檢察長辦公室）

KTLA 5電視台報導，洛縣 兩名華裔 涉嫌以假冒金融與執法單位手法，企圖詐騙一名范杜拉縣高齡長者7萬5000美元，遭警方設局當場被捕，面臨多項重罪指控。檢方12日宣布，這兩名嫌犯已承認犯下重罪，包括串謀虐待長者等罪名。

范杜拉縣檢察長Erik Nasarenko表示，蒙市39歲男子孫紹華（Shaohua Sun，譯音）已於5月7日認罪，並已繳交2萬5000美元賠償金，預計將於6月12日接受判刑。而羅斯密市40歲女子顧彥文（Yanwen Gu，譯音）也於5月11日認罪，預計將於6月9日在范杜拉縣高等法院（Ventura County Superior Court）接受判刑。

檢方指出，顧彥文與孫少華兩人各自最高可能面臨4年監禁，刑滿後還須接受2年緩刑監督。目前兩人皆被羈押中，保釋金均訂為50萬美元。

范杜拉警察局長迪基（David Dickey）表示，「這類詐騙手法相當精密，而且經常鎖定年長者下手。」他也強調，受害人願意主動報案並配合警方調查，是成功阻止詐騙集團 進一步騙取更多金錢的關鍵。

根據檢方說法，3月18日，一名年長男子收到一則詐騙簡訊，內容聲稱他的信用卡在Apple Store有一筆350美元消費，要求他立即撥打指定電話確認交易。

受害人致電後，一名身分不明的共犯進一步謊稱，他在當地信用合作社（credit union）的銀行帳戶，涉嫌與加拿大境內的兒童性虐待影像案件有關，並要求他聯繫所謂的「范杜拉縣信用合作社詐騙部門」（Ventura County Credit Union Fraud Department）。

隨後，一名自稱「Jade」的女子接手與受害人聯繫，指示他提領2萬5000美元現金，並前往范杜拉（Ventura）與一名「臥底警察」見面，聲稱這筆現金必須作為案件「證物」交出。對方還事先提供一組「通關密語」，要求受害人在交付現金前說出，以確認彼此身分。

檢方表示，受害老翁依照指示前往指定地點，在說出「通關密語」後，將2萬5000美元現金交給一名共犯。不久後，他開始懷疑遭到詐騙，隨即向范杜拉警局報案。

隔天（3月19日），警方偵探正向受害人了解案情時，「Jade」再次聯絡受害人，要求他再準備5萬美元現金。警方隨即展開誘捕行動。

當天，顧彥文前往與受害人碰面，並在聽到受害人說出事先約定的「通關密語」後，準備領取她以為裝有現金的包裹。不過警方早已埋伏在現場，顧彥文在試圖徒步逃離時，當場遭警方逮捕。

警方後續調查發現，孫少華在3月19日交易過程中負責把風，並在顧彥文從受害老翁手中拿走包裹後，一同遭警方逮捕。