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華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

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華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

洛杉磯訊
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王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

美國司法部11日宣布，南加州華人聚集的亞凱迪亞（Arcadia）華裔市長王愛琳（Eileen Wang），被聯邦法院指控充當中華人民共和國（PRC）的非法代理人。根據加州中區聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官Bill Essayli在X平台上的發文，王愛琳目前已經認罪，並將辭去市長一職。

今年58歲，居住於亞凱迪亞的王愛琳，被以資訊起訴方式（charged via information，由檢方直接起訴，不經大陪審團）控告一項罪名：在美國境內充當外國政府的非法代理人。

根據相關文件，王愛琳已同意對這項重罪指控認罪，該罪名最高可判處10年聯邦監禁。她預計將於當天下午在洛杉磯市中心的美國聯邦地方法院首次出庭。王愛琳預計將於未來幾周內正式認罪。

王愛琳於2022年11月當選亞凱迪亞市議員。該市議會由五名成員組成，市長職位採輪流制產生。

檢察官Bill Essayli表示：「在我國境內秘密替外國政府效力的人，正在破壞我們的民主。這項認罪協議，是我們保衛國土、防範中國滲透與腐化我國制度努力中的最新成果。」

根據認罪協議，從2020年底至2022年間，王愛琳與65歲、居住於奇諾岡（Chino Hills）的孫耀寧（Yaoning「Mike」Sun），接受中國政府官員的指揮與控制，並與位於美國的人士協調，透過推廣親中共宣傳等方式促進中國利益。孫耀寧於2025年10月承認充當外國政府非法代理人後，目前正在服四年聯邦監禁刑期。王愛琳與孫耀寧曾是情侶關係。

根據美國司法部的消息，兩人共同經營名為「U.S. News Center」的網站，該網站自稱為服務當地華裔美國社區的新聞來源。兩人接受中國政府官員指示，在網站上發布親中共內容。

例如，2021年6月，一名中國官員透過微信加密通訊軟體聯繫王愛琳與其他人，提供預先撰寫好的新聞文章，其中包括一篇刊登於「洛杉磯時報」、由中國官員撰寫的文章，內容稱：「中國在新疆問題上的立場—新疆不存在種族滅絕；包括棉花生產在內的任何生產活動中，都不存在所謂『強迫勞動』。散播這類謠言是為了抹黑中國、破壞新疆安全與穩定、削弱當地經濟、壓制中國發展。」

數分鐘後，王愛琳將該文章發布至自己網站，並將網站連結回傳給該中國官員。群組中的其他人也做了同樣的事。該中國官員回覆：「這麼快，謝謝大家。」

2021年8月，王愛琳與同一群組聊天中的另外三人，在各自的「新聞」網站上分享相同文章連結，之後該中國官員感謝他們的「報導」。依照該官員要求，王愛琳對文章進行修改，並將修改後文章的連結發送給對方，之後再傳送一張顯示該文章已被瀏覽1萬5128次的截圖。對此，該官員回覆：「太好了！」王愛琳則回答：「謝謝領導。」

2021年11月，根據法院文件，王愛琳與陳軍（John Chen）聯繫。陳軍是中國情報體系中的高層成員，經常出席中國共產黨高級活動，包括閱兵儀式，並曾親自會見中國國家主席習近平。王愛琳請求陳軍轉發她網站上的一篇「新聞」文章，並寫道：「這是外交部想要發送的內容。」

陳軍於2024年11月在紐約南區聯邦法院承認充當中國非法代理人及共謀賄賂公職人員後，被判處20個月聯邦監禁。

王愛琳在認罪協議中承認，她未曾通知美國司法部長自己在美國境內充當中國代理人；她進行這些行為時位於美國境內；且她未在網站上揭露部分內容是依中國政府成員指示發布。

FBI目前正在調查此案。

華人 華裔 亞凱迪亞

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