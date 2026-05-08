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希望之城首留華人名 背後是感人母愛故事

記者張宏／洛杉磯即時報導
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母親黎朱月珍（後排左二）守寡四十載，含辛茹苦撫育黎紹偉（後排右一）和姐姐Alic...
母親黎朱月珍（後排左二）守寡四十載，含辛茹苦撫育黎紹偉（後排右一）和姐姐Alice（後排右二）等九名子女，並竭盡所能支持子女赴海外深造。（黎紹偉提供）

首位華人在希望之城研究中心留下中文名，而這背後是關於母愛的故事。來自香港的83歲華人黎紹偉（Alfred Lai）捐贈善款給希望之城研究中心。他表示，這是送給母親最好的母親節禮物，希望以此拋磚引玉，鼓勵更多華裔回饋社區和支持公益事業。

在6日舉辦的命名典禮上，希望之城大堂牆上用中英文寫著「黎紹偉家族大堂」，這是中心對華人黎紹偉捐贈的感謝。黎紹偉從南加大" rel="154147">南加大畢業後投身工程事業，先後在NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）和南加愛迪生電力公司擔任土木工程師，憑藉母親奠定的家庭根基與自身不懈努力，他在事業與投資均有成就。退休後他積極投身公益，多次向非營利機構慷慨捐贈。

來自香港的83歲華人黎紹偉（左）和妻子黎王錦釧在以其名字命名的大堂前合影。（記者...
來自香港的83歲華人黎紹偉（左）和妻子黎王錦釧在以其名字命名的大堂前合影。（記者張宏／攝影）

黎紹偉表示，他13歲父親就過世，19歲以留學生身分從香港赴美求學，母親黎朱月珍守寡四十載，含辛茹苦撫育九名子女，並竭盡所能支持子女赴海外深造。1990年母親因肺癌與世長辭，但她堅韌奉獻與重視教育的精神，深深影響他一生。回想母子最溫暖的畫面，是四歲那年他摔斷腿，母親一路從深水埗到尖沙咀背著他去看醫生，這個畫面一直留在他的腦海裡，如果不是母親，他的腿就會落下殘疾。這次捐贈百萬美元給希望之城研究中心，希望藉此作為母親節禮物送給媽媽，同時還有長期支持他的大姐Alice和姐夫Nelson，希望他們感受到他的愛心並以他為榮。

妻子黎王錦釧表示，她很敬佩先生，因為無論是日常生活還是公共事務，他只會支持自己真正認同的事。黎紹偉的身體狀況並不好，他患有嚴重糖尿病，一直很難控制，也是前列腺癌的倖存者，這讓他的日常生活並不輕鬆，但他非常節儉，因為對他來說，金錢要用在有價值的事情上。華人社區有很多需要，除這次捐贈，他們還每年定期捐款給角聲社區中心，她認同先生理念：一個人富有與否，不能只用金錢衡量，而是要考量他對社會的貢獻和對工作的滿足感等標準。

希望之城Arthur Riggs糖尿病與代謝研究所所長Debbie Thurmond表示，黎紹偉的捐贈將轉化為切實的患者福祉與科學進步。她的實驗室主要研究細胞通路，這些通路決定人體如何分泌胰島素、如何調節血糖，及在糖尿病和癌症等疾病中，這些機制是如何失調的。他們致力尋找可更早介入的機會，這需要更精準預測性診斷技術。比如當人們去做血液檢查時，希望能夠透過更先進的檢測手段，判斷出其血糖控制已偏離正常範圍。之後更關鍵的是要有相應干預方式提供給患者和家庭，讓他們在疾病早期就採取行動。如使用合適治療手段或方案及早糾正問題，減少後續併發症發生，讓患者有更多健康的時間和更高品質的生活。

黎紹偉（右三）、妻子黎王錦釧（右二）及幫忙牽線的會計師劉欣（右一）和其友人們合影...
黎紹偉（右三）、妻子黎王錦釧（右二）及幫忙牽線的會計師劉欣（右一）和其友人們合影。（記者張宏／攝影）

黎紹偉（右四）和妻子黎王錦釧（右三）與希望之城研究中心代表們合影。（記者張宏／攝...
黎紹偉（右四）和妻子黎王錦釧（右三）與希望之城研究中心代表們合影。（記者張宏／攝影）

南加大 南加 華人

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