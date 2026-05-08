MLB／老虎傷病潮瓦德茲還遭禁賽 李灝宇可能機會更多

底特律老虎近期可說是陷入開季以來最大危機。原本被看好有機會挑戰美聯中區冠軍的他們，如今卻遭遇大規模傷兵潮，加上場外禁賽風波，整體戰力開始出現明顯裂痕。而在這波混亂之中，台灣內野新秀李灝宇反而意外獲得更多留在大聯盟的機會。

老虎最新一波打擊來自休賽季重磅補強左投瓦德茲（Framber Valdez）。他在對波士頓紅襪比賽中，因觸身球砸中史托瑞（Trevor Story）引發板凳清空，遭聯盟處以禁賽。當時瓦德茲在前三局就被紅襪打線徹底擊潰，情緒明顯失控，第四局一顆94英里速球直接砸中史托瑞背部，裁判立即將他驅逐出場。聯盟後續認定帶有故意成分，對他祭出禁賽與罰款處分，也讓老虎本就不穩的輪值更加雪上加霜。

但真正讓老虎隊頭痛的是整隊幾乎全面爆發的傷兵問題。先是王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）因手肘游離體接受手術。原本打出好表現的托瑞斯（Gleyber Torres），日前在比賽中撲壘時拉傷左腹斜肌，最後被放進10天傷兵名單。托瑞斯今年原本是老虎打線中最穩定的中段火力之一，不但提供長打，也改善球隊右打深度。他受傷後，二壘位置瞬間出現空缺，迫使教練團重新調整整個內野配置。另一名主力內野手拜耶茲（Javier Báez）同樣無法健康出賽。他近期因右腳踝扭傷持續缺陣。在兩名主力內野同時出狀況後，台灣好手李灝宇的重要性開始快速提升。

原先李灝宇頂替的內野手工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）近期正式傷癒歸隊。麥金斯崔回歸後可以重新負責較大量的游擊與機動守備工作，讓李灝宇不需要被迫到處補位，而是能更專心待在熟悉的二、三壘位置，降低守備負擔。

原本老虎季初對李灝宇的規劃，比較偏向短期升降與工具型角色，希望讓他慢慢適應大聯盟節奏。不過現在因為托瑞斯與拜耶茲接連受傷，球隊已經沒有太多內野調度空間，只能直接依賴李灝宇與其他年輕球員撐住輪替。尤其李灝宇本身能守二壘、三壘，也具備一定中線能力，加上打擊選球成熟，不容易出現過度追打，在目前這支殘破不堪的老虎打線中，反而顯得相當珍貴。

在這種情況下，球隊短期內或許很難再把李灝宇下放小聯盟。畢竟現在老虎最缺的，就是能穩定提供守備彈性與成熟打席內容的年輕內野手。雖然李灝宇目前還沒真正打出長打爆發力，面對高階速球壓制也仍在調整，但至少在現在這支傷兵滿營的老虎隊裡，他已經不再只是「農場觀察名單上的新秀」，而是教練團必須實際依賴的現役戰力。

對李灝宇而言，這波傷兵潮或許不是最理想的機會來源，但在大聯盟世界裡，很多時候真正的機會，本來就是從混亂中誕生。