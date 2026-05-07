無坡道櫃枱高都挨告「職業原告」委1律所興訟數千件

安東尼布耶（Anthony Bouyer）在Studio City的托盧卡藥房（Toluca Pharmacy）拍攝停車場照片。他之後以違反ADA為由對該藥房提起訴訟。（Adrine Martirosyan）

●首要原告安東尼布耶（Anthony Bouyer）

安東尼布耶（Anthony Bouyer）在聖費南多谷（San Fernando Valley）一帶掀起了一波提告潮。這名55歲的網路行銷人員坐著輪椅，在9月24日來到一家不起眼的墨西哥 小餐館，因為發現櫃檯高度讓他難以觸及，所以以違反「美國身心障礙者法案」（Americans with Disabilities Act, 簡稱 ADA）為由，對該店提起訴訟。這至少已是他當年度在洛杉磯縣的第231起提告。

在隔壁的便利商店，他又發現一台蔬果磅秤設置在手臂無法觸及的距離，同樣對該店提出訴訟。再走過兩家店到一間名為El Huarachito Casero的墨西哥餐館，他注意到停車場破裂的路面，以及操作不便的門把。店主Elia Barraza在自己53歲生日的前一天收到了法院傳票。她的兒子Steven Barraza憤憤不平地說：「這個人簡直是看到誰就告誰，」「根本就是在吹毛求疵。」

伊莉亞巴拉薩（Elia Barraza）站在她位於帕科伊馬（Pacoima）的餐廳店面內。(Eric Thayer / Los Angeles Times)

ADA是一項廣為人知的聯邦民權法。依據這項法律提起的訴訟長期以來在加州 大量出現，原因在於加州一項獨特的州法律，允許針對各種違規情況要求金錢賠償。倡議者表示，金錢賠償是促使企業確實改善無障礙設施、並遵守這項改變了無數美國身心障礙者生活的重要法律的少數最有效手段之一。然而，一些選擇和解的小型企業主表示，他們已在少數幾名原告鋪天蓋地的訴訟攻勢下，忍耐到了極限。這些原告全部由同一家律師事務所代理。

●律師事務所遭暫停執業資格

位於橙縣的曼寧律師事務所（Manning Law）已成為包括布耶在內多名慣常提起ADA訴訟原告的首選律師事務所。根據法院文件顯示，去年該事務所的七名固定客戶，在南加州對超過1000家企業提起了訴訟。這些訴訟文件已引起主管機關的關注。該事務所負責人約瑟夫曼寧（Joseph Manning）近日因涉嫌在數十起ADA訴訟中，就可計費工時作出不實陳述，而遭到加州律師公會（State Bar）暫停執業資格。該事務所否認所有不當行為，並表示其計費方式已「依照律師公會的要求進行調整」。曼寧當時也表示，所有帳單內容皆「真實且正確」。

餐館業者Barraza一家表示，一名代表布耶的律師曾向他們索討2萬5000美元的賠償金。對他們而言，這相當於餐館數個月的利潤。該店主要依賴中午前來用餐的建築工人客源，但近期的移民突襲行動已使利潤空間大幅縮水。最終他們將金額協商降至1萬美元。

●提告人坐輪椅帶量尺出門

布耶本人未能被聯繫上，也未回覆留在他住處的書面信函。在法律文件證詞中，他將自己形容為一名身心障礙權益倡議者，立志讓坐輪椅的人在加州能夠更便利地通行。他解釋自己約在十年前因接受脊髓腫瘤切除手術後而癱瘓。自那之後，他表示一直致力於「改善身心障礙者的生活」。他說自己為此攜帶一把12英吋的水平測量尺，在全縣各地巡行，測量商店走道與停車格的坡度。布耶在2023年的一次宣誓證詞中如此表示，「我走到哪裡，只要看到任何看起來不對勁的地方，就會拿出來測量」。

加州是只要身心障礙人士造訪某家商店時，發現其設施未符合ADA嚴格規定 (例如坡度過陡、走道過窄，或停車場路面過於顛簸) 就可獲得至少4000美元的賠償的少數幾個州之一。允許此類金錢罰則的「昂魯民權法案」（Unruh Civil Rights Act）其立法宗旨在於迫使企業主動思考並滿足身心障礙顧客的需求。

●商家怒斥職業原告藉此有穩定收入

但部分商家表示，極少數「職業原告」正把細微的違規事項轉化為鋪天蓋地的訴訟與穩定的現金來源。一家位於希爾瑪（Sylmar）的酒類商店經理，Zuheir Nakkoud表示他在10 月親眼目睹布耶（Bouyer）在進店購買一瓶礦泉水前，測量店外身心障礙停車位的寬度。

商店經理Nakkoud說，附近洗腎中心的輪椅病患一直都能在他店內的走道順利通行。然而他也認為若選擇與訴訟對抗，花費只會更高，因此商店最終同意支付1萬4000美元的和解金。這是布耶當年度在洛杉磯縣提起的第232起訴訟。納庫德說，「這筆錢是想要留給我孩子的，不是給他的」。同一天，布耶還造訪了同一條街上的酒類商店與蔬果市場。之後，這兩家店皆遭到曼寧律師事務所提起訴訟。

在2019年，河濱縣地方檢察官對曼寧事務所的創辦人以及另外三名律師提起訴訟，指控他們代表一名男子提交了超過100件ADA訴訟，且訴狀中包含不實資訊。檢方表示，該名男子誇大了自身身心障礙的嚴重程度。該案最終遭法院以「有偏見駁回」（dismissed with prejudice），原因是法官裁定訴訟核心所涉及的溝通內容屬於受保護的訴訟特權。

該事務所的律師麥克曼寧（Mike Manning）形容河濱縣檢察官的訴訟「方向錯誤」，並表示事務所承接的每一宗案件，都會經過嚴格的審查與實地檢查程序。「不幸的是，如今最常見的做法，就是等到被告上法院之後才採取行動，」他在一封電子郵件中如此寫道，並補充說，從未有任何法院裁定該事務所的身心障礙相關案件屬於無理訴訟。

●另一原告布萊恩惠特克（Brian Whitaker）

布萊恩惠特克（Brian Whitaker）是曼寧事務所代理的最活躍的原告之一。他過去曾由波特漢迪律師事務所（Potter Handy）代理，提起過數百起訴訟。漢迪事務所於2022年遭洛杉磯與舊金山兩地的地方檢察官起訴，指控其提交大量涉嫌捏造的ADA訴訟。在法官裁定訴訟特權保護該律師事務所後，該案遭到駁回。該事務所的主要律師瑞內波特（Rene Potter）目前則在最新一波針對洛杉磯縣的性侵指控案件中，代理超過700名原告。

州議員立法亡羊補勞

在加州首府沙加緬度（Sacramento），來自不同政治陣營的議員普遍認同法律環境出了問題，但修補漏洞的努力似乎已陷入停滯。去年由代表Fair Oaks地區的共和黨州參議員羅傑尼艾洛（Roger Niello）提出的一項跨黨派法案，原本計畫在罰則生效前，給企業更多時間修正違規問題，但該法案最終未曾在州議會獲得聽證機會。

尼艾洛表示，他的法案正被代表聖荷西的民主黨州眾議員卡爾拉（Ash Kalra）「劫持」，並稱卡爾拉偏好另一項競爭性的法案。卡爾拉目前擔任加州眾議會司法委員會主席。其發言人回應詢問時引用了卡爾拉去年的一份聲明，指出這名議員希望推動一項「更為平衡」的法案，並獲得更多身心障礙與民權團體的支持。

代表被告律師薩赫利安是身障者

面臨ADA訴訟指控的大多數商家，通常選擇庭外和解。至於那些決定抗辯到底的企業，往往會請薩赫利安（Ara Sahelian）律師辯護。薩赫利安估計自己已與曼寧律師事務所交手超過100起案件。他表示，將案件送上法庭審理，正是他的熱情所在。他說，「四年前，我忍耐到了極限，我告訴自己，再也不對這類案件和解了。」

律師薩赫利安（Ara Sahelian）站在位於蒙羅維亞的 Moo Moo Mia 店內。該店是他所代理、對抗ADA訴訟的數百家商店之一。(Kayla Bartkowski / Los Angeles Times）

69歲的薩赫利安在6個月大時罹患小兒麻痺症，從此無法行走。 他在家中的辦公室裡，為每一位慣常提告的原告都建立了厚厚的黑色活頁檔案夾，布耶（Bouyer）就占了三本。另一位同樣享有三本活頁夾的是珀拉馬赫諾（Perla Mageno），她也是曼寧律師事務所代理的原告之一，曾對數百家企業提起ADA訴訟，理由是這些企業的網站無法配合她的螢幕閱讀軟體使用。

●無法上網訂購 失明者告達米樂披薩

於2019年，在曼寧律師事務所代表一名失明客戶對達米樂披薩（Domino's Pizza）提起訴訟後，美國最高法院（Supreme Court）為這類針對網站的ADA訴訟鋪平了道路。該名客戶因無法在線上訂購披薩而提告。自該裁決後，網站必須以可將網站功能轉換為語音的方式進行編碼，以供視障者使用。

在4月7日，律師薩赫利安在巴沙迪那（Pasadena）的法院中，第四次與馬赫諾 (Mageno)正面交鋒。馬赫諾在庭上向法官表示，她對一家位於托斯汀（Tustin）的漢堡店網站感到挫折，因為網站上的一張圖片沒有告訴她「這是一個很棒的漢堡」，也沒有說明「這是一張起司漢堡的圖片，上面有生菜，番茄醬從側邊流出來」。馬赫諾因此控告該店未能讓網站可供螢幕閱讀器順利瀏覽。該案目前仍在審理中，最終將由陪審團裁定彼得美食烤肉坊 （Peter's Gourmade Grill）是否侵犯了她的民權。

律師薩赫利安向法官提問：「我們為什麼會在這裡？我只是希望大家能講點常識及道理。」他主張，在這麼多案件中，最基本的邏輯早已被拋諸腦後。

律師薩赫利安一口氣列舉出一些確實可能成為ADA合法訴訟對象的企業案例，例如他曾代理的一家必須走樓梯才能進入的燕尾服店，以及位於新港灘（Newport Beach）的一家法式小酒館，那裡的折疊式餐桌高度過低，無法容納他的輪椅。他說，自己在巴黎造訪過的大多數餐廳，其實都符合這類情況。但他認為，一家小型漢堡店若已嘗試讓網站符合螢幕閱讀軟體的使用需求，就不應成為訴訟目標。

至於針對網站的訴訟，律師薩赫利安判斷，隨著人工智慧聊天機器人的普及，這類案件可能很快就會消失，因為這些工具能輕易將任何網站的文字內容朗讀出來。在一次訪談中，他詢問ChatGPT，如果預算是30美元，在近期歇業、頗具歷史地位的法式餐廳泰克斯（Taix）可以點哪些菜色，結果該聊天機器人流暢地列出了所有選項。

●律師蒐尋已被告商店名單也是門生意

但薩赫利安預測，針對企業實體設施缺陷的訴訟，對原告以及雙方律師而言，因為能帶來巨大的金錢利益，所以不太可能消失。一些辯護律師會密切追蹤法院的案件名冊，查看曼寧律師事務所正在起訴哪些商家，甚至在商家尚未正式收到傳票前，就寄信主動聯繫，表示可協助擊敗訴訟。其中一封信寫道「小心低價律師」（BEWARE OF LOW PRICED LAWYERS）。去年11月，在希爾瑪（Sylmar）一家自助洗衣店的建築物所有人遭布耶（Bouyer）提告後收到這封信。信中聲稱，其提供的服務品質遠勝他人，不過費用也更高。

●電影「媽的多重宇宙」拍攝場也被告

這家洗衣店主Kenny Majers表示，這家自助洗衣店曾因作為電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）的拍攝場景而在當地聲名大噪，但也已兩度因ADA違規問題遭到起訴。顧客們開玩笑地說，也許電影公司A24可以出面幫忙。梅傑斯說他最終選擇在附近其他自助洗衣店兼差當修繕工來補貼收入。他說，「所有的錢都進了律師的口袋，這真的不公平。」

肯尼梅傑斯（Kenny Majers）在他位於自家店鋪梅傑斯投幣式洗衣店內的一台多槽洗衣機上。他表示自己的洗衣店曾因ADA違規而被告。（Jay L. Clendenin / Los Angeles Times）

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One man has filed 1,800 disability lawsuits against SoCal shops. Store owners are fed up. https://www.latimes.com/california/story/2026-04-27/los-angeles-restaurants-disability-lawsuits