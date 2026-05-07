護理師薪資5年漲27% 收入最高25都會區前22在加州

加州擁有22個全美護士最高收入的城市或都會區，當中的護士平均薪資比全國的平均水平高出至少26%。（取自美國護士協會Facebook）

一項最新的研究發現，全美護理師收入最高的25個城市中，幾乎全部位於加州 ，州內上榜的城市或都會區共22個。

洛杉磯 KTLA電視台報導，西阿拉巴馬大學（University of West Alabama）的研究人員分析了美國勞工統計局和美國勞工部 預測中心的數據，檢視了美國主要都會區的護理師薪資及就業趨勢。

研究人員表示：「透過分析2019及2024年的工資數據，此研究報告重點展示（護理師）薪資最高、就業成長加速或放緩的地區在哪裡。高薪城市和快速成長的市場之間，存在顯著差異；而且從2022到2032年，各州的護理師預期需求也分別很大。」

研究的主要發現是在2019至2024年間，美國護理師的整體薪資成長了27%，全國平均薪資從7萬7460美元，增至9萬8430美元。在護理師收入最高的25個都會區中，每個都會區的護理師平均薪資，比全國的平均高出至少26%。

在加州的許多地區，護理師的薪資水平遠高於全美的平均水平。例如，聖荷西─桑尼維爾─聖塔克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）都會區的護理師收入，幾乎是全國平均水平的兩倍（18萬9880美元對9萬8430美元）。