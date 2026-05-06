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華男滯留美10年 收200萬元罰單 或強制出境

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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聯邦政府已大幅擴充ICE執法人員規模。（ICE網站）
聯邦政府已大幅擴充ICE執法人員規模。（ICE網站）

南加律師提供消息稱，一名在美居住多年的華男，因早年接到遣返令後未按規定離境，長期非法滯留美國，如今被移民執法機構追責，面臨近200萬美元的巨額罰款，或者強制遣返出境。

據律師劉龍珠介紹，這名華男十多年前因身分失效，曾收到移民法庭發出的離境通知。按照規定，當事人應在限定時間內離開美國，否則將面臨法律後果。然而，該男子選擇滯留，他在加州工作生活多年，並結婚生子，如今育有兩子女。「當事人認為，已經在美國建立家庭，生活穩定，離境通知這件事情就過去了。」劉龍珠表示，事實並非如此，移民局重新追查這起案件，要求華男履行舊有遣返令，並對其長期滯留處以高額罰款。

根據相關法規，收到遣返令卻拒不離境者，每滯留一天最高可被罰約1000美元。按該男子滯留近十年計算，累計罰款金額接近200萬美元。律師指出，若當事人無力繳納罰款且繼續拒絕離境，政府甚至可能通過法律程序追繳資產，包括房產等。

新政府執政後，當局不斷強化移民執法力度，尤其在遣返執行上採取嚴格措施。美聯社報導，聯邦政府年初已大幅擴充ICE執法人員規模，新增約1萬2000人員，配合更大規模的遣返行動。美國國家公共廣播電台（NPR）報導，與此同時，移民法庭系統也正經歷劇烈變化，據公開數據，移民法官數量過去一年顯著減少，部分原因是政府解雇或未續聘部分法官，另有不少法官因不滿新政主動辭職。

「政府要求加快移民審理進度，並在可批可不批的情況下，傾向拒絕申請，現在的趨勢就是要求快審快結。」劉龍珠表示，一些堅持依法獨立審理的移民法官，主動選擇離開系統。

在這樣的大環境下，律師提醒，切勿低估遣返令的法律後果。即便多年未被追查，案件仍可能被重新啟動，一旦執行，不僅面臨驅逐風險，還可能承擔巨額經濟責任。

劉龍珠建議，若曾收到遣返令或存在身分等問題，應盡早諮詢專業移民律師，評估合法途徑，如申請上訴、重新開案或其他移民救濟措施，以避免類似高額罰款及強制遣返的風險。

遣返 南加 移民

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