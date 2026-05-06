洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 妻案前PO文「因我是亞裔」

52歲的Matthew Mitchell（左）涉嫌槍殺39歲的妻子Thy Mitchell以及他們四歲和八歲的孩子。（取自Matthew Mitchell與Thy Mitchell經營的Traveler's Table餐廳官網）

德州休士頓 4日發生駭人聽聞的血案。一名富有的餐廳企業家、前藥業CEO槍殺當時懷孕的妻子以及他們的兩個幼童，之後自殺。

根據每日郵報報導，富足的休士頓River Oaks社區，發生人倫慘案。52歲的馬修（Matthew Mitchell）槍殺39歲的泰（Thy Mitchell）以及他們四歲和八歲的孩子。

警方表示，馬修是本案嫌犯，他是謀殺後自殺。當天下午5時26分，警察應保母與其中一方父母要求，上門福利檢查，在屋內發現已經去世的四人。Fox26電視台報導，兩個孩子最後一次被看見是3日，被發現遇害時是在屋內的床上。

馬修和越南裔妻子泰擁有休士頓Traveler's Table餐廳。根據馬修的自傳網站，他曾是Texas Center for Drug Development的CEO。

加州郵報報導，就在事發前10天，泰曾在Instagram上發了一篇關於她與丈夫壽命的貼文，如今看來讓人毛骨悚然。貼文中，馬修親密地摟著泰，微笑看著她，泰配文：「他覺得我們會一起變老...」文字接下來是：「他會，但我是亞裔 。」

雖然這條貼文是一個無關緊要的玩笑，暗示亞裔通常壽命比較久，泰藉此開玩笑稱自己會活得比較久，但介於十天後發生的事，很多網友認為這條貼文有不詳預示。有網友稱，「現在讓人感覺不祥。」另一網友評論，「為什麼Instagram現在給我推這個，讓人心碎。」

據悉，這對夫婦在休士頓共擁有兩家餐廳，曾在2021年8月在Guy Fieri「Diners，Drive-Ins&Dives」被提及。

泰是越南裔移民後代，在2024年12月接受訪問時，她提及經營兩家餐廳的壓力以及失敗的風險。在泰的社交媒體上，經常有與丈夫馬修的互動，在外人眼裡，這是一對金童玉女的完美夫妻。

目前警方未公布造成這場血案的動機。