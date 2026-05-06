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縱容性不當行為教師轉校續任？洛聯合學區遭聯邦調查

洛杉磯訊
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美國教育部指控洛杉磯聯合學區將涉嫌對學生性不當行為的教師調往他校而非停職，已啟動...
美國教育部指控洛杉磯聯合學區將涉嫌對學生性不當行為的教師調往他校而非停職，已啟動聯邦民權調查，學區否認並強調「調派」指員工留守家中待查。（美聯社）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）6日面臨聯邦民權調查，聯邦教育部指該學區長期將涉嫌對學生性騷擾或性不當行為的教師調派至其他學校，而非將其從接觸學生的職位上撤除。

據ABC 7電視台報導，聯邦教育部民權辦公室表示，將正式調查洛杉磯聯合學區一項疑似政策，凡遭學生投訴性不當行為的教師，包括涉嫌與學生發展不當戀愛關係者，均被自動轉調至其他學校，而非依法停職處分。聯邦官員指出，觸發上述調派程序的情形，包括對學生進行性騷擾、與學生發生性行為或建立性及戀愛關係、製造或持有兒童色情內容、對學生進行不必要的肢體接觸，以及未依規定通報疑似兒童虐待案件。

教育部民權事務助理部長Kimberly Richey發表聲明批評，依據法規，學校必須及時且妥善回應性不當行為報告，但洛杉磯聯合學區的做法，形同將「性侵掠食者」的就業保障凌駕於學生安全之上，此舉「令人無法接受」。她強調，川普政府將堅定捍衛法律、保護所有學生安全。

對此，洛杉磯聯合學區發表聲明予以否認，強調所謂「調派」通常指員工在調查期間被要求留守家中、遠離學生與校園，並非轉調至其他學校任教。學區表示，調派決定首要考量學生、教職員及校園環境的安全，調查結束後將視情況採取適當懲處，情節嚴重者可予解雇。

學區並強調，對所有性不當行為及性騷擾指控均「嚴肅以對」，並依相關法規執行完整調查程序，確保各方獲得公平、全面且中立的處置，且持續檢討並強化相關政策、培訓及通報機制。

教育部的聲明另提及，2024年洛杉磯聯合學區與代表教師的洛杉磯聯合教師工會（UTLA）曾達成和解協議，以解決工會提出的申訴。該協議說明特定性不當行為被報告與調查後，可啟動教師調派的條件，但未具體說明被調派者是否仍會接觸學生。截至發稿，洛杉磯聯合教師工會尚未就此事回應媒體的置評請求。

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