我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

「空無一人」洛杉磯購物天堂今變鬼城 全被ICE嚇跑？

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯購物天堂Santee Alley，往日繁華不再，如今非常冷清。（本報資料照...
洛杉磯購物天堂Santee Alley，往日繁華不再，如今非常冷清。（本報資料照 世說新聞團隊／攝影）

時尚區（Fashion District）是洛杉磯市中心的一個區域，環繞著桑蒂巷 (Santee Alley)，曾是充滿喧囂和活力的購物天堂，這裡聚集數千家零售商店，以及70多家餐廳，人來人往，客流如織。但過去一年，此地異常冷清甚至荒無人煙，絕望的商家抱怨，消費者大多被ICE執法突襲行動嚇跑，「很多店空無一人。」

據SFGATE等媒體綜合報導，桑蒂巷約20英尺寬、三條街區長，店鋪擺滿各類商品，從足球衫到塑身衣再到珠寶，應有盡有。幾十家餐廳，從休閒的墨西哥、中東、夏威夷餐館到高端的義大利餐廳，店主多為西裔和亞裔移民。老字號小吃攤販「巷子熱狗」（The Alley Dog），為穿梭在店舖間的顧客提供培根熱狗，附近還有洛杉磯花卉市場。

但往日熱鬧場景如今不再，這裡籠罩著揮之不去的恐懼。ICE多次在當地的突襲行動，引發商家和顧客的震驚和恐懼。

報導指出，2025年6月6日，ICE突襲包括知名快時尚商店Ambiance Apparel在內的多家商鋪，僅Ambiance一店就逮捕40多人。這次突襲引發當地民眾的強烈憤慨，並推動持續數月的全城抗議活動。今年1月15日，ICE再次突襲Maple大道與第11街附近區域，該區域聚集許多西裔商戶。

由於擔心被拘留，甚至驅逐出境，當地客流量大幅下降，一些商家的銷售額下降高達80%。如今距離上一次突襲約過去五個月，但桑蒂巷及其周邊地區的餐廳老闆表示，生意仍然沒有恢復。

Kwini Reed擁有的餐廳Poppy+Rose，十多年來一直與花卉市場位於同一棟建築物內，供應加州風味的早午餐。她表示，這條小巷已不復從前，「創傷就是創傷，人們受傷後，怎麼會再回到事發地？」這家餐廳的生意曾因去年毀滅性的野火下滑至少25%，移民執法突襲更是雪上加霜。Reed說，「這裡很多人符合無證移民的特徵，花卉市場的人流突然止步，大家都害怕（移民執法）。」

Mendoza家族在時尚區經營Cuernavaca's Grill餐廳已經超過20年，店主Nayomie Mendoza表示，人流比疫情時更差，當時戴口罩還能自在外出，現在太不確定，人們怕出門就回不了家。她回憶去年7月州長紐森來訪，「我們告訴他，商家需要資金，因為銷售額下降80%。我帶他到收銀台，給他看那天我們只有兩筆交易。」Mendoza補充說，一月的突擊對商家來說，打擊尤其沉重，當時很多商家都在為情人節做準備，「那個周末約有60%的商家停業72小時。」

不少商家因擔憂和疲憊，拒絕對媒體公開發聲。洛杉磯時尚區商業改進區（Business Improvement District）主席Anthony Rodriguez表示，受到影響的商家並非個案，該機構已觀察到「明顯的衝擊，尤其對小型家族企業，其中許多是移民所有」。

洛杉磯 ICE 亞裔

上一則

搭機不付費預選座位 易坐到爛區？揭祕航空公司真相

延伸閱讀

餐廳員工突失蹤 ICE抓捕重創新州餐飲業

餐廳員工突失蹤 ICE抓捕重創新州餐飲業
AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人

AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人
明州疫期福利詐騙案再啟調查 搜20個托兒中心 與索馬利亞移民有關

明州疫期福利詐騙案再啟調查 搜20個托兒中心 與索馬利亞移民有關
工業市神祕麥當勞 只能遠觀不賣餐

工業市神祕麥當勞 只能遠觀不賣餐
水電費擬調漲 金山小商家憂撐不住

水電費擬調漲 金山小商家憂撐不住
ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮

ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮

熱門新聞

好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現9萬美元現金。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

2026-04-29 14:18
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

2026-04-30 14:55

超人氣

更多 >
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」
四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院
華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節