單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

幾年前，為降低生活成本，南加州 一單親媽媽帶孩子搬到德州休士頓 ；幾年後，他們重回加州。這位母親表示，德州生活成本雖低，但炎熱天氣和交通壅堵讓她失望，「有時候必須先離開，才真正知道哪裡最適合自己。」

據商業內幕（Business Insider） 報導，41歲的巴羅斯（Priscila Barros，音譯）從事營銷工作，她是三個孩子的單親媽媽，2021年離開南加州，搬到休士頓，四年後，她帶著孩子們重回加州。離開前，巴羅斯一家曾住在河濱縣茉莉塔市（Murrieta），她正和伴侶分居，身為三個男孩的母親，巴羅斯認為搬到一個生活成本更低的地方，似乎是不錯選擇。

2021年，一家人搬到休士頓，和許多搬到新地方的人一樣，他們對新生活充滿憧憬。「我可以住更大的房子，生活也會更輕鬆。」巴羅斯花費29萬2000美元，購置一套約2500平方英尺的新房，擁有五間臥室、三個衛生間、一個遊戲室、以及一個大院子，每月房貸只需1300美元，「這些至今仍讓我難以置信。」

但居住一段時間後，巴羅斯發現，休士頓炎熱天氣讓她難以忍受。巴羅斯抱怨說，夏天大部分時間，孩子們都待在空調房，以前在加州，他們習慣和朋友一起在戶外玩耍。巴羅斯認為，加州和德州很難比較，因為截然不同，德州最難熬的就是天氣和自然環境的匱乏，「我們習慣經常看到野生動物和鳥類，但在休士頓幾乎看不到。」

她說，在南加，我們可以開車去大熊湖過周末，或去海灘玩耍，自然環境和氣候讓我們感到很愜意。這個家庭在休士頓購買的房子本身也有問題，水槽下面有黴菌，通風口潮濕。巴羅斯認為，這就是德州特色，因為建造房屋速度太快，導致品質參差不齊，身為一個單親母親，她感覺雖然房價便宜，但生活的隱形成本卻不斷增加。

2024年5月，巴羅斯決定掛牌出售休士頓的房子，重新回到加州，她最終以29萬5000美元的價格賣房，同時在加州尋找新家。2025年2月，一家人搬回加州，並在河濱縣購買一套64萬美元的房產，雖然月供壓力大，但巴羅斯認為，這是正確的選擇。