我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院 遺書寫「對不起」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多零食區，一款看似普通的小零食，深受消費者歡迎。這款Nature's Garden「益生菌草莓優格果乾」（Probiotic Strawberry Yoggies）不僅健康美味，顏值也很高，很多小朋友喜歡帶到學校吃。華人消費者稱，家中老少都喜歡，「一吃就停不下來」。

洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多門店，貨架上出售這款「草莓優格果乾」，標價12.89美元，一大袋內含30小份獨立包裝，平均每小包僅約0.43美元，延續好市多一貫「大份量、高性價比」策略。產品主打「真實水果裹上濃郁優格」，包裝鮮紅醒目，正面印有草莓圖案與益生菌字樣，強調健康風味兼具。

華人玲玲表示，最初是讀小學的女兒想要買，因為看到學校很多小朋友帶這款零食，嘗試後全家都覺得非常好吃，「益生菌草莓優格果乾」很快成為這個華人家庭的回購清單之一。玲玲指出，好市多這款產品隔幾個月就會推出特價，折扣時不到10美元入手一整袋，性價比更高，「因為是獨立小包裝，孩子帶去學校、出門旅遊都很方便，也不會一次吃太多。」

從外觀看，這款零食顏值清新，小巧圓潤的果乾外層包裹淡粉色優格，色澤乾淨明亮，每顆大小約如指尖。咬開後，可見內部深紅色果乾，與外層淺粉優格形成對比。有消費者指出，「光看外表就討喜，很容易讓人想嘗一口。」

在口感上，這款產品也獲得多數好評。帶奶香的優格塗層，入口微甜，略帶酸味的水果乾，外甜內酸的口感形成層次分明的風味組合。玲玲稱，有點像水果軟糖，但比糖果更清爽，「適合華人口味，讓人忍不住一包接一包。」除了好看又好吃，這款產品主打的「益生菌」標示也是健康賣點，產品含有真實水果成分，相比人工風味的糖果，更貼近「天然零食」定位。

營養專家提醒，這類優格包裹果乾仍屬加工零食，含有糖分與油脂，整體熱量不可忽視，特別給孩子食用時，應控制份量，每天1至2小包為宜。

據悉，Nature's Garden推出一系列優格果乾，好市多門店最常見的是暢銷款草莓、綜合莓（Mixed Berry）口味，Target、Walmart等店還有芒果優格果乾。

標價12.89美元，一袋內含30份獨立小包裝。（記者邵敏／攝影）
標價12.89美元，一袋內含30份獨立小包裝。（記者邵敏／攝影）

好市多 華人

上一則

華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

延伸閱讀

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
Trader Joe's健康零食 5美元以下可選超多

Trader Joe's健康零食 5美元以下可選超多
好市多有機香菇零食越嚼越香 味道像台灣經典零食

好市多有機香菇零食越嚼越香 味道像台灣經典零食
Trader Joe's必買這罐有機優格 華人分享燕麥碗食譜

Trader Joe's必買這罐有機優格 華人分享燕麥碗食譜
好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味
好市多黑松露披薩「味濃料多」 加1水果美味升級

好市多黑松露披薩「味濃料多」 加1水果美味升級

熱門新聞

好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

2026-04-28 22:25
華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現9萬美元現金。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

2026-04-29 14:18

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺

這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡