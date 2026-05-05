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華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

記者子為／洛杉磯即時報導
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華人在洛杉磯逛街時，因掃描路邊停車計時器上的假二維碼付款，短短幾分鐘內信用卡被扣...
華人在洛杉磯逛街時，因掃描路邊停車計時器上的假二維碼付款，短短幾分鐘內信用卡被扣超過1300美元。（圖／受訪者提供）

南加街頭常見的停車繳費二維碼（QR Code），看似方便，卻可能暗藏陷阱。華人孫女士近日在洛杉磯市Melrose一帶逛街時，因掃描路邊停車計時器上的二維碼付款，短短幾分鐘內信用卡被扣超過1300美元，才驚覺落入詐騙圈套。

孫女士回憶，當天她在街邊停車後，發現計時器提示只能線上支付，旁邊貼有一個二維碼，「我當時幾乎是下意識就掃了，沒有多想。」掃描後進入的頁面顯示為常見停車支付平台樣式，甚至帶有類似PayToGo的標誌，整體設計相當逼真。頁面標示收費為「2小時7美元」，並未引起懷疑。

她隨即按照流程輸入車牌號與信用卡資訊。直到接收銀行發送的驗證碼（OTP）時，系統彈出提示「即將扣款金額」為1700多加幣（約合1300多美元），與原本顯示的7美元完全不符。「那一瞬間我其實有覺得不對，但手已經按下去，來不及停。」最終交易仍被完成，帳戶被扣款。

發現異常後，她立即進行一連串補救措施，包括第一時間凍結信用卡、申請更換新卡，並致電銀行客服啟動爭議交易（dispute）程序。同時，她也在網路搜尋相關案例，才發現類似「假停車二維碼」詐騙在英文論壇上已有討論，但在華人社群仍較少被提及。

她進一步指出，這類案件與一般「信用卡盜刷」不同。由於消費者是在詐騙引導下「主動輸入卡號與驗證碼」，銀行通常不會直接認定為盜刷，而是歸類為「交易內容不符」，需透過dispute流程處理。因此，完整保留證據相當關鍵。

孫女士還將申請退款的具體做法發布在社媒，供公眾參考，包括截圖保存詐騙二維碼、假網站顯示的7美元收費頁面、銀行發送的扣款簡訊，以及最終帳單金額，並將整個事件經過整理成書面說明文件提交銀行。隨後致電客服提出爭議申請並上傳資料，「不到兩小時就收到暫時退款（refund credit），效率算是很快。」

不過她也提醒，該筆款項目前仍屬暫時退回，完整調查與結案可能需要約90天，期間銀行仍可能要求補充資料。

這類詐騙在南加州並不罕見。根據KTLA電視台此前報導，不少地區出現多起類似案例，比如麗浪多灘（Redondo Beach）警方曾在約150個停車計時器上，發現偽造的二維碼貼紙，覆蓋或緊鄰官方標籤，極具迷惑性。

據報導，科技與隱私專家Sharon Polsky指出，掃碼付款的便利性，往往會讓人忽略基本的資安警覺，而貼紙的位置本身，也營造出一種看似官方的可信度。

她建議，最安全的方式，是避免直接掃描陌生二維碼，改為自行搜尋官方停車繳費網站或手動輸入網址。若仍需使用二維碼，應留意是否為後貼貼紙，例如邊緣是否清晰、是否有厚度、能否掀起，以辨別真偽。

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