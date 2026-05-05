為「逃稅」加州一票富豪紛出走 只有黃仁勳這樣說

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示「完全接受」富人稅，他強調，矽谷的人才與創新環境絕對值這個價錢。（路透）

24/7 wallet新聞網報導，加州 可能在今年11月進行「富人稅法案」（Billionaire Tax Act）公投 ，這項由民間發起的提案擬對全球淨資產超過10億美元的個人，課徵一次性5%的消費稅。由於該法案將2026年1月1日設為居住地認定的追溯基準日，引發了一場空前的富豪搬遷潮。

根據胡佛研究所（Hoover Institution）分析，在該法案正式取得公投資格前，加州已有近30%的稅基流失，總計約1兆1000億美元的財富撤出加州。預計收入從原先的1000億美元驟降至400億美元。

以下為趕在2026元旦期限前遷出加州的知名富豪名單（依身價排序）：

1.佩吉（Larry Page）—移往佛州、身價2747億美元

Google共同創辦人已將主要居住地轉移至佛羅里達州，並在邁阿密椰林區斥資逾1億7300萬美元購置房產。他同時將家族辦公室「Koop」從加州實體轉換為在佛州登記的德拉瓦州公司。光是他與布林的離開，就導致該法案預期稅收縮減了267億美元。

2.布林（Sergey Brin）—移往佛、身價2534億美元

布林在邁阿密艾莉森島購入價值5100萬美元的水岸豪宅，並將旗下控制實體移往佛州以切斷與加州的聯繫。他還共同創立了名為「建設更美好的加州」的政治行動委員會（PAC），募集近9000萬美元資金以反對此項徵稅。

3.查克柏格（Mark Zuckerberg）—移往佛州、身價2390億美元

2026年初傳出查克柏格夫婦在邁阿密印地安溪島被譽為「億萬富翁地堡」購入價值1億7000萬美元的莊園。若留在加州，祖克柏將面臨約120億美元的稅帳。顧問指出，這種等級的富豪通常會「提前佈局三步」。

4.提爾（Peter Thiel）—移往佛州、身價275億美元

PayPal與Palantir的共同創辦人於2025年底將家族投資公司遷往邁阿密。儘管公司總部仍留洛杉磯，但個人身分與家族辦公室職能已撤離。提爾直言加州的稅收環境表現出「敵意」，是促使他離開的主因。

5.卡蘭尼克（Travis Kalanick）—移往德州、身價87億美元

Uber創辦人已於2025年12月18日正式遷往奧斯汀。他在Podcast節目中語帶保留地表示：「只能說搬遷是在1月之前完成的。」據估算，此舉讓他避開了約1億8000萬至4億3500萬美元的稅金。

6.漢基（Don Hankey）—移往內華達州、身價82億美元

這位靠汽車貸款致富的洛杉磯地產大亨離開了馬里布豪宅，遷往拉斯維加斯價值2100萬美元的頂層公寓。他感嘆加州已不再「歡迎」高淨值人士。數據顯示，在該稅法提出後，拉斯維加斯豪宅買家中的加州人比例從25%飆升至80%。

7.史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）—移往紐約、身價71億美元

這位傳奇導演於2026年元旦當天將居住地遷至紐約市。儘管其代表強調是為了親近家人，但時間點精確落在稅務追溯基準日，仍被分析師歸類為受稅務驅動的遷移個案。

在這一片逃亡潮中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）成了異數。他表示「完全接受」這項稅法，即便這可能讓他付出約80億美元的代價。他強調，矽谷的人才與創新環境絕對值這個價錢。

雖然富豪們紛紛出走，但仍面臨加州財稅廳（Franchise Tax Board）的嚴格審查。當局具備「緊密聯繫」審計機制，可追回虛假的居住地申報。2023年加州已完成520件居住地審計，是2019年的兩倍以上。這場涉及上兆美元的稅務博弈，是否能支持者所願於11月交付公投，待州務卿辦公室確認。