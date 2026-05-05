接「警局來電」 南加爾灣八旬翁失2.5萬

一名80歲老翁在接到「警局來電」後，遭騙走2萬5000美元。（示意圖取自Pexels/Solen Feyissa ）

南加 州橙縣爾灣 市近期出現針對長者的電話詐騙，手法逼真、真假難辨。據NBC電視新聞報導，一80歲老翁被騙走2萬5000美元，警方提醒民眾提高警覺，並呼籲家人主動與長輩溝通防詐觀念。

爾灣市警局表示，詐騙集團 手法日益精密，先以電話告知受害者涉刑事案件，稱其銀行帳戶將被凍結，製造恐慌氣氛；隨後再透過「來電顯示偽裝」（spoofing）技術，冒充爾灣市警局的電話號碼，甚至假扮警局高層，要求配合調查。

案件中，受害老翁在恐懼下依指示提領現金，將2萬5000美元裝入鞋盒，並前往Kohl's百貨商店停車場交給一名「快遞員」。

警方指出，詐騙者不僅能偽造電話號碼，還會事先查詢公開資訊，使用真實執法人員姓名，以增加可信度，使長者誤以為接到官方電話。

受害者的兒子表示，直到事件發生後才得知父親遭詐，但為時已晚。「因為我在科技業工作，每兩個月都會接受這方面的培訓，而這些常識對老一輩來說卻是新事物。」

警方強調，任何執法單位都不會透過電話威脅逮捕或要求以現金繳納「罰款」。若接到類似電話，應立即掛斷，並自行查詢官方電話回撥確認。

警方同時呼籲，家中若有長者，應主動提醒常見詐騙手法，包括冒充政府機構、要求現金交易或指示與陌生人見面交款等，提高防範意識，以免成為下一個受害者。