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六旬華男用這些手段狂捲5900萬美元 大量資金流向中國

洛杉磯訊
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六旬華男通過電信詐騙、多層轉帳洗錢，詐騙5900萬美元。（示意圖取自pexels...
六旬華男通過電信詐騙、多層轉帳洗錢，詐騙5900萬美元。（示意圖取自pexels.com）

洛杉磯六旬華裔男子涉及重大詐騙洗錢案件，他通過電信詐騙和多層轉帳洗錢等方式得手，涉案金額高達5900萬美元，其中大量資金流向中國。該男子日前被判處12年監禁。

賓州中區聯邦檢察官辦公室宣布，現年61歲、居住在洛杉磯的華裔男子金布斯（Bruce Jin，音譯），4月30日被法官判處144個月監禁，罪名是串謀實施電信詐騙和串謀洗錢，涉案金額約5900萬美元。

據檢方信息，金布斯此前已認罪，他與另外兩名來自洛杉磯的同夥，72歲的Brian R. Cleland、60歲的Carlos A. Grijalva、以及其他未具名的同謀者，通過欺詐獲取失業救濟金和其他公共資金。三人達成一系列協議，偽裝成合法經營口罩和其他新冠防護裝備的企業，以此掩蓋非法活動。檢方指出，這些公司實際上用於接收和轉移通過欺詐手段獲取的公共資金，包括失業救濟金以及經濟刺激補助金（Economic Impact Payments）。

調查顯示，詐騙團夥的未具名成員，據信其中一些人身處中國，他們通過盜用他人身分信息，在全美各地的銀行開設數千個帳戶。隨後，犯罪團夥偽造失業救濟金申請，並用這些帳戶接收政府發放的資金。當局稱，這些欺詐申請也是由身處中國的詐騙人員操作完成。由於這些詐欺活動，賓州、維州、佛州和其他州，共支付數百萬美元的虛假失業救濟金。

失業救濟金到帳後，這些資金從身分盜竊受害者的帳戶迅速轉移到由金布斯、Cleland和Grijalva控制的公司。其中，金布斯通過Ample International和Jin Commerce公司，接收超過1200萬美元資金；通過ACH電子銀行轉帳方式，共騙取超過4500萬美元。此外，大部分資金流入Cleland和Grijalva控制的公司，兩人再將超過3000萬美元轉至金布斯控制的公司，並將超過600萬美元轉給金布斯另一名同夥控制的公司。

檢方指出，金布斯收到詐騙所得巨款後，隨即將超過3500萬美元，通過國際電匯轉入與中國公司相關的銀行帳戶。此外，他還直接向一名被稱為「同謀2號」（COMPANY 2）的中國個人轉帳超過200萬美元。根據以上罪行，法院最終裁定，判處金布斯12年監禁，並勒令沒收超過5900萬美元、以及其他財產。兩名同夥也已認罪，預計將於2026年5月接受量刑。

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