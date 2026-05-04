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好市多澳洲食草羊排好折扣「肉嫩巨香」 華人囤10包

記者王若然／洛杉磯即時報導
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這款羊排適合烤、燉等多種做法，十分美味。（記者王若然／攝影）
這款羊排適合烤、燉等多種做法，十分美味。（記者王若然／攝影）

美國眾多好市多門市，產自澳洲的羊排正在打折。這款羊排是不少家庭經常回購的肉類，不管是煎、燉、烤，做法簡單，全家老少都喜歡吃。

這款羊排為好市多自營Kirkland品牌，據產品介紹是百分百來自澳洲的食草羊肉。羊排每磅售價16.99美元，一排重約1.8至2磅，目前每排減價6美元，十分划算。哈佛華裔保健及營養專家Cindy在小紅書帳號上大力推薦這款羊排，以及另一款Kirkland澳洲出口羊腿肉，也是百分百食草。Cindy說，雖然好市多大部分牛肉、豬肉不敢恭維，但這兩種羊肉是「非常好的」。

本次好市多羊排打折，讓不少華人驚喜。有華人網友表示，「買了八包。」還有人表示，「買了六包，經常買，好像第一次這麼好折扣。」有人稱，「這個羊排是真的好吃，巨軟，羊肉味巨香沒有羊騷味。」「我們家最愛，連娃都愛吃。」「囤了10袋。」

根據好市多網站，這款羊排打折日到5月5日，喜歡吃的民眾要抓緊時間了。

羊排雖不是華人家庭常吃的肉類，但其因肉質鮮美，烹飪上只需簡單調味和烹製，就很美味。有網友分享烤箱/空氣炸鍋作法：羊排洗淨切好，然後依據自己口味加耗油、生抽、黑胡椒，醃製半小時，之後再撒上辣椒麵、花椒粉，大量孜然粉、鹽、糖，表面刷油進烤箱/空氣炸鍋。400華氏度先烤15分鐘，拿出來翻面再給另一面撒上孜然、辣椒麵，再烤15分鐘，出爐即可享用美味。

除最常見的烤製，這款羊排也特別適合做羊排手抓飯。根據網路上的做法分享，先將切好的羊排放在有少許油的平底鍋上高溫煎至表面金黃，盛出備用；再將切成絲的洋蔥、胡蘿蔔放入鍋內（不用洗鍋）煸炒出香味，之後再將羊排放回鍋中，加入熱水淹過羊排，加入少許生抽和鹽，蓋上蓋子燉煮45分鐘；準備兩到三杯大米，淘洗乾淨；羊排燉好之後，取出，將米放進剩下的湯汁裡，水剛好沒過大米即可；再將羊排放在在大米上，小火燜20分鐘，再停留10分鐘。出鍋灑上葡萄乾、孜然粉即可享用。

這款澳洲產百分百食草羊排，目前每個減6美元。（好市多）
這款澳洲產百分百食草羊排，目前每個減6美元。（好市多）

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