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State Farm涉野火理賠違規 恐面臨本世紀最高罰金

洛杉磯訊
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加州保險廳4日宣布對州農保險公司在2025年洛杉磯野火後的理賠處理問題正式採取司...
加州保險廳4日宣布對州農保險公司在2025年洛杉磯野火後的理賠處理問題正式採取司法行動，以加速受災戶得到合理的災後賠償。圖為重建中的艾塔迪那伊頓野火災區。（記者楊青/攝影）

加州保險廳4日宣布，對州農保險公司（State Farm Insurance Company）在2025年洛杉磯野火後的理賠處理問題正式採取司法行動。加州保險廳調查發現，州農公司在相當多的理賠案件中存在延誤、少付及違規操作，數千戶災民受到影響，保險廳正尋求對其施以數百萬美元罰款，金額可能成為本世紀野火賠償違規罰款之最。

加州保險廳表示，此次行動源於大量消費者投訴。加州保險廳廳長萊拉（Ricardo Lara）下令的快速市場行為審查結果顯示，在抽查的220宗理賠案件中，114宗存在違規，總計達398項違反州法行為，不少案件涉及多重違規。

川普總統今年4月曾在社群媒體發文，點名州農保險公司在2025年洛杉磯野火之後的理賠處理「糟糕透頂」(absolutely horrible)。加州保險廳數據顯示，州農保險在洛杉磯野火中共接獲約1萬1300件住宅理賠申請，占全州保險業3萬8835件理賠的近三分之一。依違規比例推估，受影響受災戶可能達數千。

保險廳調查發現，最常見的是「拖延理賠、低估賠償，並以繁瑣程序阻礙投保人」。包括未在法定15天內啟動調查、未在40天內決定是否理賠，以及未在30天內支付或說明延後原因；理賠金額偏低、頻繁更換理賠專員造成混亂等。

煙害理賠亦成為爭議焦點。近半數投訴涉及煙害損失，調查發現，州農保險未依法提供書面拒賠說明，錯誤分類檢測費用，甚至誤導保單條款，導致申請人權益受損。同時，保險公司在溝通上亦明顯不足，未回應投保人或提供進度通知。

加州保險廳表示，此次執法將尋求數百萬美元罰款，並要求州農保險立即改善流程，加速理賠並處理積壓案件。根據加州法律，每項違規最高可罰5000美元，若屬故意違規則可達1萬美元，最終罰額將由法官聽證後裁定。

加州保險廳指出，2025年洛杉磯野火是加州史上破壞最嚴重災害之一。截至2026年3月，保險公司已向受災住宅、商業及汽車投保人支付超過237億美元賠償；同時，加州保險廳透過介入已為災民追回逾2億8000萬美元。

目前，加州保險廳已正式對州農保險提出「指控與說明令」（Accusation and Order to Show Cause），將進入行政聽證程序。當廳也呼籲仍面臨理賠延誤、爭議或煙害問題的災民，向保險廳提出正式申訴，民眾可透過官網insurance.ca.gov填寫線上表格，或致電800-927-4357，由專員協助介入調查。保險廳建議申訴時備妥保單、理賠往來紀錄、損失照片及估價文件，以加速處理進度保障自身權益。

保險 加州 洛杉磯

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