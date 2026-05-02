精神航空停飛引搶票潮 機票暴漲四倍 多華人受影響

賓州華人Nina一早趕到機場改簽被取消的精神航空機票。（Nina提供）

以超低成本著稱，運營34年的精神航空（Spirit Airlines）2日宣布停止營運，打亂成千上萬旅客的出行計畫，也掀起一波臨時改簽與機票 價格飆升連鎖反應。從連夜搶訂替代航班的華人 旅客，到被迫承擔數倍票價的家庭與背包客，有華人慨嘆精神航空破產，讓「窮遊」族告別高性價比時代。

賓州華人Nina接受本報採訪表示，原本2日一早要和男友從不同地方乘坐精神航空在佛羅里達匯合，然後開啟度假模式，結果凌晨收到航空公司宣布停飛的消息，只睡了三個小時的她，瞬間進入備戰模式。因為通過Uber預訂的機場行程無法取消，儘管原航班停飛，她仍決定前往機場，而Uber司機建議她趕緊找替代航班。Nina第一時間在網上鎖定想飛的航班，到機場櫃檯後再說明原航班被取消的情況，並詢問優惠價格。她的策略是，網上和櫃檯哪個價格和時間最優就選哪個。她原先機票是100多美元，最後訂到當晚航班是400多美元，相對溢價沒有太多。男友從底特律飛，最後選擇達美航空 的航班也是400多美元，雖然兩人都為此多花錢，但他們的心態是旅行體驗難得，無需為不可抗力造成的多花錢煩心。

Nina說，網上很多人對精神航空有諸多詬病，但它航班多價格低，很適合學生和短期旅行。她工作後雖不像學生時代那麼斤斤計較價格，但很多時刻還是選擇它。精神航空帶她飛躍美東很多城市，儘管精神航空入不敷出很久，但2日宣布停止營運後，Nina第一時間收到全額退款，雖沒多少錢，但Nina認為其行為值得尊重。

自稱窮遊實踐者的華人網友Gourmet對本報表示，沒想到精神航空還是倒下了，2日上午取消他們三人原定7日去邁阿密的航班，當時票一共才220美元。取消後只能改訂達美航空機票，即使選了最基本不能退款改簽的航班，也要1200多美元。雖然乘坐時吐槽精神航空服務不好座位小，但還是買了多年會員，以極有性價比價格帶他們去美國各地，甚至墨西哥以及秘魯。他以前經常每兩周從底特律飛一次亞特蘭大，今年還剛飛底特律到紐澤西州，去年最遠飛到秘魯利馬，往返才500美元。算了算最近幾年的旅行，近80%都是選擇又愛又恨的精神航空；Gourmet認為後者破產是一個時代的落幕，以後底特律只剩達美航空一家獨大，票價更沒有競爭力。

有網友上個月剛訂5月中全家去佛羅里達Gateway過周末的機票，五人往返才400美元，看到精神航空停止營運的消息就立刻再看機票，結果價格至少翻四倍。

據simpleflying網站，對數千名因精神航空停止營運而旅行計畫泡湯的乘客來說，美國各大航空公司正聯合起來提供特價機票，以盡可能減少公司停止營運帶來的影響。美國航空、達美航空、邊疆航空、捷藍航空、西南航空和聯合航空都已宣布為持精神航空已取消機票的旅客提供特別折扣票。 精神航空官網現在會將訪客導向到一個頁面，乘客可在該頁面了解如何申請退款。

有網友反映，直接在航空公司網站買票處理退款較容易，但通過第三方平台如Expedia就較麻煩，有人聯繫Expedia客服，對方讓他去找精神航空，最後他在精神航空客服熱線排了三個小時的隊，也沒人回覆。也有人被Expedia建議聯繫付款的信用卡公司申請退款，對那些刷美國信用卡的旅客來說問題不大，但使用中國信用卡的旅客，就可能沒那麼容易要到退款。也有人擔心在精神航空累積的積分無法要回，也有旅客在中國平台「去哪兒網」購買的休士頓到奧蘭多的航班2日取消，導致他被困休士頓。

還有人回顧乘坐精神航空的美好歲月，有幾年幾乎每周五去不同地方過周末，周一回來上班，坐過好多9美元、29美元和39美元價格飛加勒比海和佛羅里達，最便宜曾坐過1美元去佛羅里達。精神航空的落幕對窮遊愛好者和背包客最為不捨。有網友說作為背包客坐了好幾次精神航空，也升艙坐過前排座椅，精神航空停飛很感慨，從此不見大黃機，少了競爭，機票真的越來越貴。

Nina在網絡上分享經歷，為遭遇類似情況的網友提供幫助。（Nina提供）

華人網友Gourmet提供收到的精神航空破產通知。（Gourmet提供）