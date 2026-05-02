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今年退稅均額破3400元 專家：仍難掩生活成本壓力

洛杉磯訊
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美國財政部在報稅截止日發布聲明指出，截至4月14日，本報稅季平均退稅金額已超過3...
美國財政部在報稅截止日發布聲明指出，截至4月14日，本報稅季平均退稅金額已超過3400美元，較去年增加11%。（示意圖，取自unsplash）

美國財政部在報稅截止日發布聲明指出，截至4月14日，本報稅季平均退稅金額已超過3400美元，較去年增加11%。儘管「退稅紅包」加碼，但受限於美伊戰爭引發的能源價格飆升與通膨壓力，專家認為這筆錢大多被用於償債與應付基本開銷，政府期待的經濟刺激效果恐將打折扣。

納稅人可透過國稅局（IRS）網站或IRS2Go應用程式查詢退稅進度，需提供社會安全號碼或納稅人識別號、報稅身分信息及退稅金額。

退稅金額的增加主要歸功於去年7月由川普總統簽署的「大又美法案」。該法案具備追溯效力，適用於整個2025年度。財政部表示，超過5300萬名申報者使用了該法案至少一項條款，包括加班薪資扣除、兒童稅收抵免升級、低收入家庭補貼等措施，這些讓超過2500萬人平均抵扣約3100美元收入。

財政部長貝森特表示，該法案有效為中低收入者「減負」，讓家庭與小企業口袋裡留下更多資金。

然而，這筆增加的退稅款正與高昂的物價「賽跑」。數據顯示，3月份美國通膨率升至3.3%，其中食品價格上漲2.7%，能源成本更因美伊戰爭影響大幅飆升12.5%。全國婦女法律中心副主任馬茨伊（Amy Matsui）指出，增加的退稅金額基本上已被日常生活成本的上升抵銷。她認為，經濟放緩使民眾更傾向將退稅用於儲蓄或基本支出，而非刺激消費。

由於經濟前景不明朗，納稅人對這筆錢的使用顯得格外謹慎。根據益普索（Experian）民調顯示，33%的受訪者計畫將退稅存起來。20%用於償還債務。17%用於支付基本生活開支。僅有6%的人計畫將錢花在「非必要消費」（如旅遊、用餐）。相較於去年，消費意願明顯下降。

稅務基金會分析主任沃森（Garrett Watson）認為，在高成本環境下，美國人優先建立「安全儲蓄緩衝」，而非進行額外消費，這直接限制了法案預期的經濟刺激力。

儘管短期內有稅收優惠，但偏左翼智庫與國會預算辦公室（CBO）提出了長期警示。大又美法案在提供減稅的同時，也對補貼營養援助計畫（SNAP）和聯邦醫療補助（Medicaid）進行了削減。CBO預估，與SNAP相關的新工作要求將使約240萬人減少受益，而Medicaid與疫情補貼退場也將加重低收入家庭負擔。

城市研究所研究員馬格（Elaine Maag）指出，雖然中產階級從稅收條款中獲益，但「極低收入」家庭可能因社會福利削減而面臨更大衝擊。CBO預測，到2034年，最低收入群體平均每年將減少約1600美元的資源。

低收入 川普 報稅

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