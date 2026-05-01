防失智靠這些習慣 醫：越早開始越有用

最新報告指出，有益身體健康的日常行為，例如規律運動、充足睡眠與均衡飲食等鄉，在延緩認知退化方面扮演核心角色。圖為大腦檢查示意圖。（取自Pexels）

隨著人口逐漸高齡化，如何維持大腦健康成為許多人關心議題。專家指出，其實日常生活中的一些習慣，就可能對延緩認知功能退化產生關鍵影響。

根據阿茲海默症 協會（Alzheimer's Association）近期發布的年度報告，多項健康因素都會影響晚年腦部功能。報告指出，有益身體健康的日常行為，例如規律運動、充足睡眠與均衡飲食，同樣在延緩認知退化方面扮演核心角色。

根據USA TODAY報導，該報告強調培養好習慣「永遠不嫌早，也不晚」，但在中年時期尤為重要。研究指出，這段時間累積的「認知儲備」（cognitive reserve），將在未來面對腦部疾病時發揮關鍵作用。

所謂「認知儲備」，可理解為一種心理資本。報告形容，它就像大腦的存款帳戶：人在一生中持續「存入」，特別是從30多歲到60歲初這段期間累積得越多，未來當大腦受到疾病影響時，就能有更多「提領」空間來維持功能。

為幫助民眾維持腦部健康，報告提出至少八項具體建議：

首先是持續動腦。專家建議，透過學習新技能或語言、閱讀具挑戰性的內容，或從事策略性遊戲等方式，保持大腦活躍。

其次是持續學習。報告指出，教育程度與較低的認知退化與失智風險相關，因此建議民眾可透過圖書館、社區學院或線上課程持續進修。

在身體活動方面，報告建議每周進行至少四次、每次30至35分鐘的中高強度有氧運動，並搭配每周二次的肌力與柔軟度訓練，例如步行、跳舞或園藝活動。

此外，預防頭部受傷也十分重要，包括騎車或從事運動時配戴安全帽、開車繫安全帶，以及防止跌倒等，都有助長期維持腦部健康。

戒菸同樣被列為關鍵措施之一。報告指出，停止吸菸可將認知退化風險降低至接近未吸菸者水平，並強調「任何時候戒菸都不算晚」。

慢性病管理亦不可忽視。專家建議，應與醫師合作控制血壓，並預防或管理第二型糖尿病，因這些因素都與認知健康密切相關。

飲食方面，報告建議多攝取蔬菜與低脂蛋白質，減少加工食品與高脂食物，有助降低認知退化風險。同時，維持健康體重也是可調整的重要風險因素之一。

最後，良好睡眠對大腦至關重要。儘管多數人知道睡眠的重要性，但調查顯示，僅約一半成年人每天能獲得至少七小時睡眠。專家建議，睡前減少干擾（包括電子產品），並在必要時諮詢醫師，排除如睡眠呼吸中止症等問題。

報告指出，了解這些影響因素，有助民眾採取實際且具意義的行動，在整個生命歷程中降低認知退化風險，並維持大腦健康。