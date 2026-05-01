大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

金先生一家長期回購這款好市多出品的泰國香米。（受訪者提供）

以退貨政策寬鬆著稱的好市多 （Costco），長期主打「100%滿意保證」，標榜會員若對商品不滿意，原則上可申請退款，且多數商品未設嚴格退貨期限。洛杉磯 一名華人消費者近日分享經驗指出，他在食用一款大米近見底時才發現品質異常，原以為難以退貨，最終經與門市溝通後仍成功獲得退款。

居住在洛杉磯的金先生表示，他多年來一直購買好市多自營品牌Kirkland Signature出品的泰國 香米（Thai Hom Mali Jasmine Rice），這款25磅一袋的大米售價24.99美元，價格實惠且口感很好。他說，長期購買該產品，品質一直穩定，所以也很放心。

不過，今年3月他再次購入同款產品後出現變化。金先生回憶，家中如常煮食，前期並未察覺異常，直到約一個半月後、米袋接近見底時，才在倒米過程中發現袋底顏色異常。「正常應是白色或略帶透明，但底部那一層明顯偏黃，而且顆粒比較小，看起來不像成熟的米。」

他隨即將剩餘米倒出檢查，發現混雜的黃米比例不低。「感覺像是還沒長好的稻子，或者是篩選時沒有處理乾淨。」由於全家已食用大半袋，他坦言家人一度感到不安，擔心先前食用的米是否也存在問題。

金先生於是拿著這袋幾乎見底的大米，前往家附近的好市多門市。他表示，現場工作人員在查看後稱「從沒有見過這種情況」，並指出依照門市慣例，若商品未保留一半以上，僅能退還部分款項。

對此，金先生當場提出說明，表示該袋大米是在食用到最後才發現異常，事前難以察覺，並要求處理。門市經理出面了解情況後表示，門市一般依據商品剩餘數量作為退貨參考標準，若未達一半，通常不符合全額退款條件。不過，經過一番溝通後，門市最終同意全額退款。

根據好市多官方退貨政策，其核心為「100%滿意保證」，即消費者若對商品不滿意，原則上可申請退款。多數商品如此，但也有例外，譬如電視、電腦及手機等電子產品須在90天內退貨，部分特殊商品如禮品卡、機票或訂製商品則不適用退貨；業者同時保留對異常或頻繁退貨行為進行審查的權利。