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洛杉磯韓國城站街女增加 學童疑惑提問 家長頭疼難回答

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隨著洛杉磯南區菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor）掃蕩行動持續推進...
隨著洛杉磯南區菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor）掃蕩行動持續推進，部分性交易活動疑轉移至拉奇蒙（Larchmont）與韓國城。圖為菲格羅亞走廊的疑似站街女。（世說新聞團隊/攝影）

隨著洛杉磯南區菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor）掃蕩行動持續推進，部分性交易活動疑轉移至拉奇蒙（Larchmont）與韓國城，附近居民憂心治安惡化，指原本集中於特定區域的賣淫現象，近期逐漸向住宅區擴散，甚至在清晨上學時段，仍可見相關活動。

ABC 7電視台報導，洛杉磯市警局表示，出現違法性交易的「西部走廊」（Western Corridor），主要指Western Ave介於二街（2nd Street）至Melrose大道之間路段。當地長期存在賣淫與人口販運問題，近期相關活動不僅轉趨公開，亦逐步向周邊街道蔓延。洛市警局奧林匹克分局（Olympic Division）警員Rachel Rodriguez指出，影響範圍已擴及住宅區內部街道。

警方表示，目前該區從事性交易者，多為18至23歲女性，但亦曾查獲未成年個案，最年輕僅11歲。多數疑為人口販運受害者，執法須兼顧保護與援助。資深警員Daniel Chavez表示，他經常在天未亮前展開巡邏，勸離疑似從事性交易的女子。隨著社區投訴增加，清晨5時至8時的上學時段，仍可見衣著暴露女子出沒，引發家長不安。

鄰近Saint Brendan小學與Charles H. Kim小學的家長表示，孩童對街頭情況產生疑問，令家長感到困擾。警方調查指出，部分嫖客將車輛停放巷弄或路旁進行交易，車窗起霧常成為執法辨識線索；亦有疑似皮條客長時間停車等候，構成潛在治安風險。儘管多數女子在警方勸導後會離開，仍有部分持續逗留。

部分居民為自保，已在住宅外張貼告示，警告相關人員其行為已遭監控，並將影像提交警方，盼恢復安全整潔的居住環境。此外，加州已廢除「意圖賣淫遊蕩」（loitering with intent to commit prostitution）相關法規，警方須目擊實際交易行為方可逮捕，使執法面臨法律限制。洛市警局表示，目前警力仍顯不足，但隨著巡邏強度提升，已出現初步成效，如夜間車內的非法性交易情況，已有所減少。

洛杉磯

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