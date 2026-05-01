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難得暑期旺季機票有折扣 華航指定航線888美元起

記者張宏／洛杉磯即時報導
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中華航空5月1日至5月14日推出初夏精選優惠，指定航線票價自888美元起相當於九...
中華航空5月1日至5月14日推出初夏精選優惠，指定航線票價自888美元起相當於九折優惠。（華航提供）

雖然燃油費上漲導致機票價格飆升，但華航依然推出初夏促銷，且出發時段包含暑假的七月，美國飛台北最低可達888美元，相當於九折優惠。通過促銷，中華航空邀請旅客將心之所向，轉化為前往亞洲的行動力。

這次華航初夏促銷，時間為5月1日至14日，適用出發日期為7月2日至12月10日。航線涵蓋自洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、鳳凰城與溫哥華出發，或由美國內陸城市轉機經上述機場，前往華航官網指定精選航點。優惠票價方面，西雅圖至桃園經濟艙往返票價最低是888美元起，舊金山往返桃園是990美元起，鳳凰城往返馬尼拉1011美元起，洛杉磯往返馬尼拉是1020美元起，紐約往返胡志明市是1139美元起，實際票價須依相關條款與細則為準。

中華航空銷售經理李宜真表示，現在一張機票價格中，燃油稅比機票本身還貴，大概要400多美元，這次促銷相當於九折優惠，洛杉磯至台北經濟艙往返最低可達950美元；而且以往促銷限定的出發時間都是在八月後，這次難得是從七月開始，鼓勵暑假需要出行的旅客抓住機會，趕緊購買。

預計5月開始北美長程線包括洛杉磯出發的華航商務艙和豪經艙旅客，將獲得華航與Marc Jacobs推出的專屬機上包，商務艙包取材自品牌The Snapshot的雲霧白色款式，豪華經濟艙是檸檬黃與里昂藍兩款活潑配色。包內皆附Marc Jacobs品牌眼罩與整線器，並搭配丹麥設計品牌FRAMA用品，展現設計美學與永續理念的巧妙平衡。

華航自8月5日起，紐約飛台北航線將增至每周五班，未來逐步提升至日班。華航還持續與眾多星級品牌聯手推出新菜色，T+T餐廳全新一季將推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」，滿足台灣出發至歐美及大洋洲等長程線旅客。另攜手長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，由主廚團隊精心打造全新菜色。

而旺季出行的行李追踪至關重要，華航現已導入Apple AirTag及Find Hub雙系統行李追蹤應用服務，安卓手機旅客託運行李內只要放置與Find Hub相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可即時掌握行李位置。

華航現在已導入Apple AirTag及Find Hub雙系統行李追蹤應用服務。...
華航現在已導入Apple AirTag及Find Hub雙系統行李追蹤應用服務。（華航提供）

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