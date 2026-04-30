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抄川普頭像護照 加州州長紐森推「惡搞版」駕照

抄川普頭像護照 加州州長紐森推「惡搞版」駕照

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加州州長紐森嘲諷美國國務院即將推出的限量版護照。 （加州州長紐森新聞辦公室）
加州州長紐森嘲諷美國國務院即將推出的限量版護照。 （加州州長紐森新聞辦公室）

福斯新聞報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）本周再度槓上總統川普，針對國務院即將推出的印有總統頭像的限量版美國護照，紐森以一張印有自己肖像的「惡搞版」加州駕照進行回擊，酸味十足。

這場隔空交火起因於美國國務院宣布，為紀念美國建國250周年，將推出特殊的紀念護照，並在內頁顯眼處印上川普的個人肖像。

身為川普長期政敵且時常在社群媒體「針鋒相對」的紐森不甘示弱，隨即在X平台發布了一張惡搞照。其新聞辦公室模仿川普標誌性的自誇口氣寫道：「為慶祝加州建國175周年，我們將在今年夏天為每位加州人推出一款非常特別的駕照！它將印上我紐森本人英俊且高品質的照片。很多人都說這是世界歷史上最棒的駕照。這是為了慶祝我們美麗的州（雖然照片很帥，但重點絕對不是我！）。盡情享受吧！—GCN 州長。」

針對紐森的嘲諷，白宮在給福斯新聞數位頻道的一份聲明中表示，川普正致力於「拯救我們的國家，而非博取名聲」。

白宮發言人更進一步抨擊：「任何對川普總統在建國250周年慶典中展現國家偉大感到不滿的人，顯然都患有一種嚴重且無藥可救的疾病，即所謂的『川普崩潰症候群』（Trump Derangement Syndrome）。」

自去年夏天以來，紐森在社群媒體上的言論風格顯得越來越「川普化」，刻意模仿其自吹自擂的語調來反諷其政策。紐森的發言人對此直言不諱：「嘲笑那個正在糟蹋我們偉大國家的『草包』總統很有趣。對付川普荒謬領導風格的最佳方式，就是像照鏡子一樣反映他的行為，直到他認真對待工作。」

此外，紐森辦公室更發布了另一張挑釁照片，將川普與已故爭議金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的合照放在模擬護照上。

而在周末的另一篇貼文中，紐森更直接引用川普最愛用來羞辱對手的詞彙，反指川普是個「輸家」（Loser）：「在華府，很多大人物都跑來跟我說：『紐森先生，你太神奇了。身為自由世界的州長，你一定要參加白宮記者協會晚宴。』他們還說：『你表現得絕對會比那個輸家川普好！』真是有心了。我本來沒打算去……但現在大家都在求我，因為我讓民主黨再次『火熱』了。我們走著瞧吧，我今晚很忙！謝謝！」

適逢白宮記者協會晚宴期間，附近發生了一名槍手射傷特勤局特務後被捕的意外事件，也讓這場政治口水戰意外增添了更多社會關注。

白宮 加州 國務院

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