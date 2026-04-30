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南加華女大學生與男友吵架 因對方一句話面臨遣返

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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華女大學生與男友吵架被控家暴，面臨驅逐出境。（示意圖，取自Unsplash.co...
華女大學生與男友吵架被控家暴，面臨驅逐出境。（示意圖，取自Unsplash.com）

據律師提供的消息，南加一名華人女大學生，最近因與男友吵架互毆被警察拘留，並被取消留學生簽證。當事人目前處於無身分狀態，面臨遣返。導致此嚴重後果的原因，在於男友當時對警察說了一句話，「我要指控她對我家暴。」

劉龍珠律師介紹這起案例，汪同學是來自中國的一名留學生，就讀南加一所大學。前段時間，她與男友發生爭執，衝突上升，兩人開始互毆。警察接到報警後趕到現場，汪同學和男友都為自己辯護，稱對方實施家暴。

警察隨即將兩人分開詢問，首先問汪同學，「你說男友打你，你要不要指控男友。」劉龍珠轉述指出，汪同學當時覺得畢竟與對方男女朋友一場，不忍心對其進行法律指控，因此回答警察說，「我不指控他。」

警察隨後問汪同學男友同樣問題，「你要不要指控女朋友」。男友立即回答稱，「是的，我要控告她對我實施家暴。」律師表示，兩人不同的回答導致最後完全不同的結局，警察將女方帶走，雖當天關押幾小時後釋放，但汪女很快收到留學生簽證取消的通知。

「當事人女大學生目前沒有合法身分，需要迅速離境。」劉龍珠分析這起案例表示，事實上吵架時雙方各有過錯，互相毆打，如果女方回覆警察也要指控對方家暴，男友將面臨同樣命運，兩人都涉嫌家庭暴力，都有可能被取消合法身分、驅逐出境，「現在男方成為家暴受害者，安全留在美國」。

律師進一步指出，家庭暴力雙方可能既是施暴者，也是受害者；也可能從受害者變為施暴者，比如一方先動手，另一方防衛，但防衛反擊時下手兇狠停不下來，就可能構成家暴。

此外，劉龍珠表示，數據顯示，實際案例中女方家暴數量比男方家暴多3倍，男方通常被家暴後覺得丟人，不會對外說，但女方更願傾訴，「而且女性動手時喜歡抓對方，容易留痕辨認，因此也更易被認定為家暴。」律師補充說，家暴並不是把人打傷打殘才算，推一下都可能構成家暴。

據此前報導，華人涉嫌家庭暴力、交通罰單等行為紀錄在案，並因此被強制遞解出境。律師提醒，目前移民執法環境非常嚴格，類似情況也會越來越多，民眾應謹慎為之，避免因小失大，面臨無法挽回的局面。

南加 學生簽證 華人

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