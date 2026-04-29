MLB/遭紅襪開除仍致感謝信 柯拉堅信未來方向正確

波士頓 紅襪在近期做出震撼人事決策，在開季戰績明顯低於預期後，正式解除總教練亞歷克斯・柯拉（Alex Cora）職務，結束他與球隊之間一段充滿起伏的合作關係。然而就在離開球隊後不久，柯拉透過一封內部電子郵件向球團成員表達感謝，不僅沒有任何怨言，反而強調自己對球隊未來依舊充滿信心。

根據報導，這封信是在他確定離任後寄出，內容語氣平和且充滿感激。柯拉在信中向球員、教練團以及整個組織致謝，感謝大家在他任內的努力與支持。他特別提到，儘管結果未如預期，但團隊在困境中展現出的韌性與團結，是他最珍惜的一部分。

柯拉寫道，能夠執教紅襪是「一段榮耀」，並強調自己對這支球隊與城市始終懷抱深厚感情。他並沒有將責任推給任何人，而是以相當成熟的態度面對這次被開除的結果。這樣的表現，也讓不少球界人士對他的職業態度給予高度評價。

事實上，柯拉曾帶領紅襪在2018年奪下世界大賽 冠軍，一度被視為聯盟最出色的總教練之一。但隨著近年戰績不穩，加上球隊整體發展方向反覆，管理層最終仍選擇做出換帥決定，希望透過新聲音帶動改變。

儘管遭到解職，柯拉在信中仍對紅襪的未來發展表達信心。他認為球隊擁有不錯的年輕核心，以及持續進步的農場體系，只要方向正確，未來仍具備競爭力。他也相信，球隊距離重返強權並沒有外界想像中遙遠。紅襪近年積極投入農場培養與年輕化策略，希望建立長期競爭力；像是特里斯頓‧卡薩斯（Triston Casas）與傑倫‧杜蘭（Jaren Duran）等新生代球員逐漸嶄露頭角，成為球隊未來的重要拼圖。柯拉也在信中點名這些球員的進步與發光，認為他們將是未來紅襪重返榮耀的關鍵。

目前紅襪正處於調整期，在大聯盟美聯東區競爭壓力極大，尤其死對頭紐約洋基依然強盛，加上近年崛起的藍鳥也步步緊逼，如何在重建與戰績之間取得平衡，一直是球團面臨的難題。柯拉的離開，某種程度也象徵這段過渡期將進入新的階段。

消息人士指出，紅襪高層希望透過更換總教練，重新塑造球隊文化與比賽風格，同時加速年輕球員的養成與整合。這樣的方向是否奏效，仍有待未來幾個球季觀察。

對柯拉而言，這次離開或許只是職涯中的另一個轉折點。以他過去的戰績與經驗，外界普遍預期他不會離開教練圈太久，很快就有機會再度獲得其他球隊青睞。

整體來看，這封感謝信不僅替柯拉的紅襪時代畫下句點，也展現他作為一名總教練的風度與格局。在競爭激烈的職業運動環境中，成敗往往來得迅速，但如何優雅地面對離開，同樣是一種價值。而柯拉用這封信，為自己在波士頓的這段旅程留下了相對體面的結尾。