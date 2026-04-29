涉詐570萬元禮品卡 3台籍大盜流串多地作案終被捕

（左起）林厚傑（Houjie Lin，音譯）、林霞（Hsai Lin，音譯）及吳宜軒（Yi-Hsun Wu，音譯）涉嫌大規模禮品卡詐騙案被捕。（FCIC提供）

德州 當局近日破獲一起大規模禮品卡詐騙案，三名台灣籍被告涉嫌在德州多地連鎖零售店竊取並篡改近1萬2000張禮品卡，總值約570萬美元。目前三人均在海斯縣（Hays County）面臨重罪指控，其中一人已被轉交移民局、預計將被遣返。

據KPRC 2電視台報導，德州金融犯罪情報中心（FCIC）指出，三嫌犯的詐騙手法，是竊取Walgreens、CVS及Dollar Tree等連鎖店架上的禮品卡，擷取卡號資訊後建入自有資料庫，再將卡片放回貨架。一旦有消費者購買並啟用，嫌犯即時收到通知，可在消費者返家前將餘額竊取一空。FCIC探員Scott Hamilton指出：「你支付500美元買卡，他們可能在你回家前，就已將卡內金額花光。」

調查顯示，三人於3月下旬在休士頓哈里斯縣（Harris County）及周邊地區活動約一周，每天走訪多達20個地點，行動如全職工作。當局最初因哈里斯縣春市（Spring）一家Walgreens禮品卡展示架出現異狀展開追查，發現嫌犯在卡架附近徘徊約15分鐘，事後起獲15張遭竄改的卡片。

警探追查後得知，嫌犯從德州奧斯汀租車前往休士頓，並在休士頓西南區租屋作為行動據點。搜查令執行後，當局在其住所衣櫃內起獲逾8000張裝於可重複使用袋中、以束帶分捆的各品牌禮品卡。嫌犯隨後將據點轉移至奧斯汀地區，繼續鎖定當地數十家門市作案。

三嫌中，林厚傑（Houjie Lin，音譯）與吳宜軒（Yi-Hsun Wu，音譯）在德州布達市（Buda，奧斯特南方約16哩）的一家Walgreens作案時落網，車內搜出數十張遭篡改禮品卡及大量橡皮筋，還有台灣護照；另一嫌犯林霞（Hsai Lin，音譯）在奧斯汀旅館房間被捕，據稱她當時正在拆解處理盜竊的禮品卡。

吳宜軒目前已移交移民羈押，預計遭驅逐出境；警方研判林厚傑與林霞是兄妹關係，同樣沒有合法身分。吳宜軒是2024年12月通過加州邊境非法進入美國，並申請政治庇護。

Scott Hamilton呼籲消費者購買禮品卡時，仔細檢查外包裝是否遭動手腳，並建議避免拿取陳列在架前或視線平高位置的卡片，發現異狀應立即向店員舉報。

三台灣籍嫌犯涉大規模禮品卡詐騙案被捕。圖為他們盜竊的禮品卡。（FCIC提供）