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這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

編譯陳盈霖／即時報導
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柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace...
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，對許多搭飛機的乘客來說，最後一排往往不受青睞，然全球最大航太公司之一「柯林斯航太」（Collins Aerospace）開發一款名為「SkyNook」的全新概念經濟艙座位，區隔機艙最後排與走道，讓這些座位形成半獨立空間，不僅增添私密性，阻擋排隊等候使用洗手間的乘客，也有助降低來自備餐區（galley）與洗手間噪音。

這項新設計日前於德國漢堡（Hamburg）舉行的年度飛機內裝博覽會（Aircraft Interiors Expo）上亮相。此外，位置側邊還設置一個小平台，可放置嬰兒提籃或寵物籠，或當成小型工作或用餐桌。

目前尚不清楚是否有航空公司會採用這項設計，然柯林斯航太公司已憑此設計拿下博覽會的「水晶客艙獎」（Crystal Cabin Award），表彰其在提升乘客舒適度上的貢獻。

評審團表示，這項設計「成功將過去難以利用的機艙空間，轉化為靈活且能創造價值的區域，不僅提升乘客舒適度，也增加航空公司營收潛力。該設計也解決乘客與營運上實際難處，如攜帶幼童搭機的家庭需求等，透過改善經濟艙低利用度區域，提供乘客更好體驗。此外，該設計方案還具備實用性與高度適應性，能將閒置空間轉化為多功能且具吸引力的座位區。」

這項創新設計，也同時呼應各大航空公司近年來紛紛推出更高階座位選項的趨勢，以吸引購買低廉機票旅客升級消費。其中，紐西蘭航空（Air New Zealand）本月推出類似上下舖的「Skynest」睡眠艙，讓長途航班乘客躺下休息。聯合航空（United Airlines）今年3月宣布推出全新長途航班座位選項「放鬆專用排（Relax Row）」，配備可調式新座椅，乘客能伸展雙腿，擁有類似平躺的空間等。

柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace...
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

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