明上午6時起千萬別超速 加州開展24小時嚴打

CHP員警將在29日道路上攔查車輛，強化取締超速與危險駕駛行為。（Pexels示意圖）

加州 公路巡警（CHP）宣布，將於29日上午6時起在全州展開為期24小時的「最高執法行動」（MEP），加強取締超速駕駛。警方指出，去年全州開出超過49萬1000張超速罰單，相關違規更涉逾11萬起交通事故，造成超過400人死亡、6萬8000人受傷，凸顯超速問題嚴重。

CHP表示，執法期間將加派警力巡邏，重點鎖定超速與其他危險駕駛行為，以降低事故發生率。此次行動也配合車管局（DMV）推動的「超速罰單轉送措施」（FAST），針對時速超過100英里的嚴重違規案件，將自動轉交DMV處理，違規者可能面臨暫停或吊銷駕照處分。

ABC 7電視台報導，部分駕駛人表示，受油價高漲影響，已更加注意行車速度，以避免罰單支出。有駕駛指出，已調整駕駛習慣節省油耗，並留意路況，「不久前就看到警方開始攔查車輛」。另有駕駛表示，為避免受罰及與巡警接觸，會盡量維持在速限內行駛。

不少民眾反映，加州高速路及一般道路上，超速情形依然普遍，甚至有駕駛將道路視為賽車場，對公共安全構成威脅。

CHP局長Sean Duryee表示，超速是導致嚴重及致命車禍的主要原因之一，駕駛人一旦以不安全速度行駛，將降低反應能力並提高整體風險，呼籲民眾減速行駛，以保障自身及他人安全。