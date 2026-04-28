華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

鮑爾溫公園市發生槍擊命案，華裔夫婦疑被親戚跟蹤追殺。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣鮑爾 溫公園市日前發生槍擊 命案，三華裔 死亡，其中一男一女為夫妻。死者親友最新發文指出，華裔夫婦生前曾被一親戚威脅，搬到新家後還被跟蹤追殺，當局尚未證實案情細節。據悉，被槍殺的夫婦有一兒一女，女兒剛考上大學，兒子即將大學畢業。

命案發生在華人區鮑爾溫公園市Millbury Avenue 3200號街區，案發時間是4月24日淩晨5時左右，槍案導致兩男一女死亡。法院已證實其中一對華裔夫婦的身分，他們分別是56歲的盧碧（Bich Lu，音譯）和60歲的鐘陶恩（Thaun Chung，音譯），當局尚未公布另一男性死者的身分信息。

據GoFundMe籌款資訊顯示，死者夫婦有一對子女，21歲的兒子Phillip和18歲的妹妹Helen，他們正面臨「難以想像的悲劇」，他們的父母在這場毀滅性的暴力事件中雙雙喪生。

文章指出，這起悲劇是由一位患精神分裂症的親戚造成。悲劇發生前的一段時間，這位親戚曾威脅過這個家庭，讓一家人陷入恐懼中。為尋求安全並重新開始生活，盧碧一家最近剛搬入新房，但他們並不知道，這位親戚一直暗中觀察跟蹤，並在他們搬家時找到新住處，此後悲劇發生。文章沒有談及這名親戚與這個家庭的關係，以及具體矛盾。

當局尚未證實槍案的真實動機，也沒有公布第三名死者是否就是槍手。但警方此前曾指出，第三名持武器的死者疑是盧碧、鐘陶恩夫婦其中一方的兄弟，此案初步被判定為「謀殺後自殺」，案情仍在調查中。GoFundMe文章還指出，死者的女兒Helen剛考入爾灣加大（UC Irvine），兒子Phillip即將從河濱加大（UC Riverside）畢業。父母突然離世，讓子女難以面對，陷入無法承受的悲痛中。