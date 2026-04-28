南加華人區3死人倫慘劇 2死者身分公布

洛杉磯縣法醫27日證實，兩死者分別姓「Chung」和「Lu」。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 縣法醫27日證實，鮑爾溫公園市（Baldwin Park）4月24日清晨發生的槍擊 命案，三死者均為亞裔 。根據法醫公布的兩死者姓氏「Chung」和「Lu」推斷，應為越華裔。

根據法醫報告，本起槍擊事件中的女死者名為「BICH LU」，56歲，她頭部中槍，在住宅前的人行道上死亡。一男死者名為「THAUN CHUNG」，60歲，受傷後被緊急送往附近醫院搶救，因傷勢過重在醫院死亡。

第三名死者，也就是死亡地點離凶案第一現場50碼左右的另一男子，70多歲，為亞裔。洛杉磯縣法醫表示，因尚未聯繫到其家人，暫不公布姓名。

這起三死槍擊命案，24日清晨5時左右發生在鮑爾溫公園市Millbury大街3200號路段。洛杉磯縣警局凶案調查組副組長德容（Steve DeJong）指出，初步調查顯示，本案是一起「謀殺後自殺（murder-suicide）」悲劇，其中兩人為居住當地的亞裔夫婦；另一人疑似兩人的家庭成員，但該男子並不居住在案發街區。案發後，警方在其身上發現武器。

鮑爾溫公園市24日清晨發生的槍擊命案，警方仍在繼續調查當中。（記者楊青/攝影）