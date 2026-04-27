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法拉利富豪、橄欖球星都在狂領食物券 因奇葩法律漏洞

洛杉磯訊
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因為政策漏洞，很多富人都在領取食品券。(示意圖，取自Unsplash.com)
因為政策漏洞，很多富人都在領取食品券。(示意圖，取自Unsplash.com)

名牌大學教授、好萊塢明星理髮師，職業橄欖球運動員有什麼共同點？這三位都買了價值六位數的全新豪華跑車，過著奢靡生活同時，又都在領取政府救濟的食物券（Food Stamps）。這要歸功於一項名為「廣泛分類資格」（BBCE）的聯邦政府漏洞。

紐約郵報報導，這項奇葩漏洞，始於前總統柯林頓執政時期，並在歐巴馬執政時被不斷放大。目前，全美有43個州和華盛頓特區都在利用BBCE政策，繞過聯邦「補充營養援助計畫（SNAP）」對申請者收入和資產的嚴格限制。

各州福利機構為減少行政成本、並「最大化」食物券註冊人數，甚至想出一個奇招，只要拿過他們印發的福利宣傳冊，或者撥打過諮詢熱線，就會被自動視為「絕對符合條件」，無論銀行帳戶裡有多少錢。這是一個被合法化的「詐欺系統」，只要走過場，就連百萬富翁都能把屬於窮人的福利裝進口袋。

美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，對其中一個代表性州的食品券註冊資料進行深度調查，發現僅該州，食品券領取者就購買超過1萬4000輛全新的豪華汽車，包括瑪莎拉蒂（Maseratis）、法拉利（Ferraris）和賓利（Bentleys）等。此外，成千上萬的人使用無法在聯邦資料庫中核實的社會安全號（SSN）領取食品券，這些假號碼中，有的名字和生日對不上，有的人還沒出生，有的人已經去世多年。

數據還顯示，超過五分之一的註冊者，其申請地址查無此人，數萬人沒有在該州居住過的紀錄。所有這些都清楚表明，盜用身分可以順利通過審核，偽造的申請也能輕松過關。研究指出，當州政府為追求政績而放棄資產核查和身分驗證等基本防線時，不僅便宜富人，更讓犯罪分子如魚得水。

調查顯示，該州超過5000名申請人使用外國電子郵件地址進行申請，包括中國、墨西哥和加拿大等，表明很多外國人正在領取美國納稅人創造的社會福利；還有無數人使用「一次性」電子郵件地址，這種電子郵件地址是專門用於身分盜竊和網路釣魚。

據美國農業部（USDA）估計，每年因食品券發放不當造成的損失高達104億美元，超過該項目總支出的十分之一。這些還不包括金額較小的低級錯誤、食品券倒賣、零售商欺詐、以及其他蓄意違反規定的行為。幾十年來，各州一直容忍這些情況，因為聯邦政府將承擔詐欺造成的損失。

新政府的預算協調法案正在試圖終結食品券欺詐，堵上BBCE漏洞。根據去年通過的「大又美法案」，食品券發放錯誤率高的州，將因不作為面臨聯邦政府的嚴厲處罰。數百萬不符合資格的參保者如果退出食品券計畫，未來10年將為納稅人節省超過1000億美元。

美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，顯示擁有豪車的糧食券使用者數量。（取...
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，顯示擁有豪車的糧食券使用者數量。（取自FGA報告）

美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。（取自FGA...
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。（取自FGA報告）

聯邦政府 歐巴馬 好萊塢

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