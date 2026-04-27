好市多有機香菇零食越嚼越香 味道像台灣經典零食

好市多架上熱銷的「The Snak Yard」有機香菇脆片，淨重14.11盎司（400克），原價11.79美元，享製造商即時折扣3.80美元後，結帳價格僅需7.99美元。（記者張庭瑜╱攝影）

近日一款來自美國品牌「The Snak Yard」的有機香菇脆片，在南加州華人 社區迅速竄紅。不少民眾表示，這款零食不僅口感獨特，更令人聯想到兒時熟悉的王子麵滋味，在社媒引發廣泛迴響，成為華人家庭近期熱議的話題零食。

這款香菇脆片採低溫烘烤工藝製成，標榜不含人工成分、非基因改造（Non-GMO），並以可重複封口的夾鏈袋包裝以保持新鮮。其成分包括有機香菇、有機葵花油、有機米麥芽糖漿，以及由海鹽、酵母萃取物、香料與天然香料。每份（30克）熱量為130卡路里，含3.5克脂肪及2克蛋白質，相較一般洋芋片等油炸零食，被不少注重養生的消費者視為更健康的選擇。

在口感與風味上，不少嚐過的民眾表示，這款零食的調味結合胡椒、糖與鹽，風味令人聯想到台灣經典速食麵王子麵；香菇口感則宛如南北乾貨行販售的乾香菇，酥脆而不油膩，愈嚼愈香，令人難以停口。這款香菇脆片在臉書的華人社群引發大批網友熱情留言分享心得。有消費者表示，第一次嘗到時完全出乎意料，「本來以為會是有嚼勁的軟口感，沒想到脆得像炸澱粉零食一樣，讓我大吃一驚。」也有人笑稱：「很容易在不經意間就吃完一整包，根本停不下來。」更有家長表示，這款零食在家中引發親子搶食的趣事，直呼「我的女兒跟我搶著吃」。

購買熱度之高，亦催生出不少忠實回頭客。有消費者透露，已陸續購買超過四包，另有網友表示曾一口氣在好市多 掃貨十包，大呼過癮。也有人在社群上分享，為搶購這款零食特地前往好市多，卻發現貨架早已清空，詢問店員後得知附近各分店均已售罄，最後只能以爆米花「洩恨」，生動描述了這股搶購熱潮的盛況。值得注意的是，上述留言均為數年前的網友互動，顯示這款產品早在多年前便已在華人社群間積累了相當高的人氣與口碑，絕非曇花一現的話題商品。

對於如何在家自製相同口感，美國網路社群曾出現熱烈討論。有Reddit網友指出，市售香菇脆片的酥脆口感源自冷凍乾燥（freeze-dry）技術，而非一般烘烤或油炸。家用冷凍乾燥機售價約2000美元起，且耗電量高、每批次製程長達24小時，對一般家庭而言並不實際。多位曾嘗試自製的網友也坦承以失敗告終，包括嘗試以高溫烘烤及脫水等方式，均未能重現市售品的蓬鬆酥脆口感，最終認為直接購買成品仍是最省時省力的選擇。