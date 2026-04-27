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加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

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加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

洛杉磯訊
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加州男子一家四口在中國深圳定居，實現美國夢。(示意圖取自Unsplash.com...
加州男子一家四口在中國深圳定居，實現美國夢。(示意圖取自Unsplash.com)

中美生活差異大，消費差距也非常明顯。加州一名男子前往中國深圳定居，一家四口每月房租1000美元，食品雜貨100美元；此前，他單身一人在美國時，生活開支是現在的四倍。男子表示，他已在中國實現「美國夢」，深圳處處都是驚喜。

據CNBC報導，克雷（Bradley Krae，音譯）敘述，他小時候常搬家，出生在加州，但先後在亞利桑納、科羅拉多（Colorado）、北卡羅來納（North Carolina）、維州（Virginia）、蒙大拿（Montana）和奧克拉荷馬（Oklahoma）等地生活過。他說自己從未有機會在一個地方長時間居住，並稱之為「家」，但最後來到中國深圳，並在異鄉安居樂業。

2016年，克雷第一次來到中國，當時27歲的他在深圳找到一份英語教師的工作。深圳是一個快速發展的科技中心，與香港僅一河之隔，離開美國前，克雷賣掉自己的車，用這筆錢買了張從北卡飛往深圳的機票，此前，他從未離開過美國。接下來的四年，熱愛旅行的克雷前往亞洲各國，包括柬埔寨、泰國等地。他稱這些旅行考驗自己的勇氣和韌性，尋找人生意義，並拓展世界觀。克雷最後選擇和妻子、以及兩個孩子定居深圳，「這是我做過最正確的決定。」

克雷的妻子出生於南太平洋著名島嶼大溪地（Tahiti），她的父母來自中國。兩人相遇時，妻子是一名法語教師，他們曾在大溪地生活過幾年，但始終覺得中國才是真正的家，2025年6月，夫妻倆帶著年幼的孩子回到深圳。克雷繼續從事英語教師工作，每月收入約4000美元，他表示，深圳的生活開支遠低於美國。一家四口租了三房公寓，租金1000美元，網路費用29美元，電費100美元，每月食品雜貨花費約100美元，支付90美元的醫療保健費用。相比美國，克雷表示，現在的生活開支，是他一人在美國生活時的四分之一。

克雷說，深圳就像是矽谷和紐約在中國生了個孩子，處處都是驚喜，像生活在未來。無人機15分鐘或更短時間內送達食物，無人駕駛計程車行駛在霓虹閃爍的街道上，「這裡充滿賽博朋克的氣息，是我居住過的最有活力的地方之一。」深圳公共交通非常便利，外出搭乘地鐵可橫跨整個城市，只需0.3美元。克雷敘述，他平常出門不帶錢包或鑰匙，如果需要付款，就會用手機掃描二維碼或使用生物辨識技術，例如指紋等，十分方便。

在妻子建議下，克雷開始發布抖音（TikTok）視頻，介紹中國生活，影片很快吸引眾多粉絲，他成為小有名氣的網紅，並因此找到一份全職的市場經理工作。雖然收入比英語教師略低，但工作時間靈活，每月收入3500美元，副業視頻創作，也為他帶來每月約1200美元的收入。

此外，深圳擁有超過1000個公園、數千個室內遊樂場所，以及豐富多彩的社區活動。克雷認為，這個城市非常適合養育孩子，他不用擔心槍枝暴力等問題，兩個孩子每學期費用大約300美元，包括伙食費，「學校飯菜，以及當地超市的食品，都比美國的食物健康很多。」

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