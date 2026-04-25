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疑收中國電車巨擘比亞迪賄賂 FBI突擊南加2官員

編譯陳盈霖／即時報導
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聯邦調查局（FBI）日前調查蘭卡斯特副市長克里斯特（Marvin Crist）與...
聯邦調查局（FBI）日前調查蘭卡斯特副市長克里斯特（Marvin Crist）與市議員馬爾西（Raj Malhi）是否涉貪腐。圖為FBI調查示意圖。（美聯社）

紐約郵報報導，蘭卡斯特（Lancaster）副市長克里斯特（Marvin Crist）與市議員馬爾西（Raj Malhi），涉嫌收受中國電動車製造商比亞迪（BYD）賄賂，日前遭調查。知情人士指出，兩人在聯邦調查局（FBI）一連串突襲行動中，遭持槍探員從家中帶離，執法人員並在兩人住所查扣文件與電子設備。當局懷疑比亞迪在當地的電動巴士，可能用於間諜活動。

這次突擊地點，包括蘭卡斯特市府及位貝萊爾（Bel-Air）一開發商的住家。調查重點鎖定兩人與比亞迪之間關聯。比亞迪正在當地推動美國第一個電動巴士試點計畫。

蘭卡斯特市發言人Jennifer Seguin表示，市府不清楚FBI搜索細節。FBI發言人Laura Eimiller證實，相關單位已在蘭卡斯特等地執行搜索令，然她無法評論調查性質。

這項調查從2018年開始至今，包括關鍵人物資金往來、政府決策與政治捐款紀錄等。根據FBI搜索令，調查員要尋找「任何由比亞迪直接或間接提供給民選官員、候選人、委員會或政治行動委員會的錢財。」搜索範圍涵蓋手機、電腦等數位裝置等。上述兩官員未回應媒體詢問，目前尚未有人遭逮捕或起訴。

總部位中國深圳的比亞迪，以價格低廉且先進的電動車技術聞名，全球銷量已超過特斯拉（Tesla）。然而，因其搭載感測器與軟體，恐產生監控風險，加上近100%關稅限制，目前該公司車輛尚未進入美國市場。

比亞迪與蘭卡斯特的淵源始於2013年，當時該市被選為建設55萬平方呎電動巴士工廠所在地，比亞迪已投資當地至少2億5000萬美元，雇用超過750人，被視為全美最大電動巴士工廠，也是比亞迪在美最大據點。

比亞迪也替蘭卡斯特提供美國製造的電動巴士，該市巴士已於2020年全面電動化。美國製造的比亞迪巴士，也於洛杉磯、安那罕、丹佛與阿布奎基（Albuquerque）等城市使用。蘭卡斯特市長帕里斯（Rex Parris）告訴紐約郵報，他不清楚克里斯特與馬爾西有任何不當行為，也否認市府存在貪腐問題。

比亞迪未回覆評論請求。近年來該公司備受關注，本月初，三名聯邦參議員致函總統川普，呼籲禁止包括比亞迪在內的中國汽車製造商在美設廠，且防止在墨西哥或加拿大組裝的中國汽車進入美國市場。信中警告「此情況可能引發『無法逆轉的國安危機』」，要求政府「將比亞迪等中國車廠列為與軍方有關實體」。

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