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南加華人區神祕麥當勞 1970年代開門至今未接一客

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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製片中心金色拱門招牌在綠蔭掩映下清晰可見，鐵欄杆外的民眾只能遠觀。（記者張庭瑜╱...
製片中心金色拱門招牌在綠蔭掩映下清晰可見，鐵欄杆外的民眾只能遠觀。（記者張庭瑜╱攝影）

加州工業市有一家外觀與一般麥當勞無異的餐廳：金色拱門招牌、黃白配色外牆、得來速窗口等一應俱全，卻從1970年代建成至今，未賣出過任何一份大麥克或雞塊。這個光鮮亮麗的大餐廳引起不少路過民眾好奇，到底是做什麼的？

這座占地約5000平方英尺的「麥當勞」，位於South Azusa大道一條僻靜的U形側街，四周以10英尺高的鋼製圍欄圍繞，並設有多處監視器與警示標語。此地距離南加蒙特利公園市很近，約14英里；距離西側的鑽石吧、核桃市及羅蘭岡等華人聚居區，約10英里。

洛杉磯時報報導，這其實是麥當勞的「神秘」商業攝影基地，作為拍攝廣告與影視作品之用。在該基地啟用前，麥當勞每逢廣告拍攝，須臨時關閉正常營業的加盟店，所有工作人員與演員就地取景，作業相當不便，還須支付每日5000美元的費用（1970年代的價格），彌補該商家的營收損失。為解決此一問題，公司決定自建專屬拍攝場地。

工業市的麥當勞製片中心於1978年斥資100萬美元興建，提供可靈活調整的拍攝環境。原始建物沿用當時麥當勞的標誌性「大帽簷」建築風格，後於2006年拆除重建，改採當代企業門市造型，以貼合品牌形象。同一基地內有兩棟建築，分別模擬郊區獨棟門市與城市街邊店面風格，供不同拍攝情境靈活運用。該中心建成約10年（至1988年），即完成約1000支廣告的拍攝；換句話說，倘若一支廣告拍攝須關店一天，僅計算支付給商家的5000美元費用；麥當勞已節省約500萬美元拍攝成本，相當於興建該建築的5倍價格。

選址工業市並非偶然。麥當勞眾多食材供應商均設址於此，加之鄰近好萊塢，演員調度便利，包括麥當勞叔叔、奶昔大哥（Grimace）等品牌角色皆可隨時入鏡。知名演員亞歷山大（Jason Alexander）在走紅前，亦曾在此拍攝麥當勞的McDLT漢堡廣告。

在硬體設施方面，攝影中心天花板特別加高，便於燈光架設；地下室另設有化妝間。收銀台上方的菜單刻意留白、不標示任何價格，以保持場景的通用性。圍欄據悉為可拆式設計，實際開拍時會整組移除。戶外樹木可移動調整，連招牌亦能旋轉或調整高度，以配合吊臂攝影等不同拍攝需求。

攝影中心內設有兩座廚房：一座配備標準麥當勞設備，包括炸籃與煎台；另一座則專為食物造型師備料，備有乾冰、衣物蒸汽機與大量芝麻等道具。「洛杉磯雜誌」披露，廣告中咖啡杯冒出的蒸氣，其實是工作人員將微波加熱後的棉條藏於杯後製造的視覺效果。現場另存有大量餐廳家具及員工制服，涵蓋全球各地不同款式，供攝製組模擬任何國家或地區的門市氛圍。

在影視取景方面，製片中心的使用紀錄相當豐富。1988年科幻電影「Mac and Me」中一幕廣受討論的生日派對舞蹈場景，即在此取景拍攝；1995年喜劇電影「Bye Bye Love」同樣選用這處基地。奇景旅遊網站Roadside America指出，凡是在電影或電視廣告中看到麥當勞的場景，十之八九便是出自這處工業市的秘密攝影棚。

不過該秘密攝影棚，並不對民眾開放參觀，普通民眾只能隔著圍牆，一睹其風采。

製片中心內郊區風格門市建築外觀，停車場空曠，與一般營業中的麥當勞門市幾乎無異。（...
製片中心內郊區風格門市建築外觀，停車場空曠，與一般營業中的麥當勞門市幾乎無異。（記者張庭瑜╱攝影）

麥當勞製片中心所在的工業市工業園區街景，周邊聚集大量物流倉儲業者。（記者張庭瑜/...
麥當勞製片中心所在的工業市工業園區街景，周邊聚集大量物流倉儲業者。（記者張庭瑜/攝影）

透過10英尺高的黑色鐵欄杆，可見基地內標誌性的金色雙拱招牌與磚紅色外牆建築。（記...
透過10英尺高的黑色鐵欄杆，可見基地內標誌性的金色雙拱招牌與磚紅色外牆建築。（記者張庭瑜╱攝影）

麥當勞製片中心大門入口處，告示牌清楚標示「不對外開放」，閒人不得進入。（記者張庭...
麥當勞製片中心大門入口處，告示牌清楚標示「不對外開放」，閒人不得進入。（記者張庭瑜╱攝影）

基地內另一棟以城市風格為原型的建築，外觀較為方正厚實，與郊區風格門市形成對比，供...
基地內另一棟以城市風格為原型的建築，外觀較為方正厚實，與郊區風格門市形成對比，供拍攝不同場景需求使用。（記者張庭瑜╱攝影）

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