洛城好萊塢山入室搶劫 7旬女巨富繼承人遭勒頸施暴

洛杉磯好萊塢山23日晚發生駭人聽聞的入室搶劫案，七旬婦人在自宅遭兩名蒙面歹徒攻擊並勒頸施暴。圖為案發社區。（取自谷歌地圖）

洛杉磯 富人區好萊塢 山（Hollywood Hills）23日晚發生一起駭人聽聞的入室搶劫案，一名七旬婦人在自宅內遭兩蒙面歹徒攻擊並勒頸施暴，所幸送醫後情況穩定。鄰居稱受害者是擁有大量財富的繼承人，截至25日中午嫌犯仍然在逃，警方呼籲民眾協助提供信息。

KTLA電視台報導，入室搶劫案發生在晚8時至8時30分之間，地點位於Lookout Mountain Ave.500號路段一處山頂住宅。洛杉磯市警局表示，當晚接獲報案指該住宅發生疑似搶劫案。警方到場後確認，一名70多歲的女性在屋內遭襲擊。

調查顯示，兩戴面罩、穿著連帽衣的男子闖入住宅後，發現屋主在家，隨即對其施暴，並在過程中勒住其頸部，強行索要財物。嫌犯隨後洗劫屋內現金及珠寶後逃離現場。

受害者被緊急送往醫院治療，警方表示其傷勢雖重，但目前情況穩定，正在恢復中。

儘管警方尚未公布受害者身份，但鄰居向NBC電視台透露，受害者為米爾金（Margaux Mirkin），她是租車公司Budget Rent a Car創辦人之女。資料顯示，該公司由其父莫里斯·米爾金（Morris Mirkin）於1958年在洛杉磯創立。

受害人向警方表示，歹徒除搶走現金外，還帶走多件具有紀念價值的珠寶，其中部分為其已故丈夫生前所贈。據悉，米爾金的丈夫羅斯柴爾德（William A. De Rothschild）2024年在附近一場住宅火災中不幸身亡，這起搶劫案也被認為是她近年來再次遭遇的重大打擊。米爾金的丈夫是歐洲知名銀行家族羅斯柴爾德的一員。

相關安全監控錄像顯示，兩嫌犯案後駕駛白色本田雅閣（Honda Accord）逃離，截至25日仍在逃。至於嫌犯如何進入位山頂的住宅，警方仍在調查中。

當地居民指出，案發街區環境偏僻昏暗，是治安隱憂。一鄰居表示，該路段為盡頭路，夜間照明不足、人車稀少，「幾乎是入室盜竊的理想目標」。

警方同時透露，當晚好萊塢山地區還接獲另外兩起報警求助，當地的Reppert Court 2600街區，一房主報警表示自家後門處開啟狀態。不過，警局並未在現場發現任何入室行竊痕跡。隨後，大約在凌晨12點15分，Willow Glen 7900街區一位居民報警稱，聽到有人在自家院子裡說話，雖未證實入室，但引發居民警覺。

警方呼籲民眾提高警覺，加強住宅安全措施，同時期望知情者提供線索，協助盡快緝捕嫌犯。