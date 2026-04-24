好市多 VS. 山姆 誰的油更便宜？油品有差嗎？

大都會區油價比較表。（資料來源：洛杉磯KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，儘管近期油價持續回落，但與去年同期相比仍處高位。在油價前景不明、消費者渴望省錢之際，尋找最便宜的加油站 成頭等大事。好市多（Costco ）、山姆俱樂部（Sam's Club）及BJ's Wholesale的油價通常都是該地最便宜，他們之間有什麼區別，為什麼能提供相對低的油價，以及到底誰最低？

GasBuddy石油 分析主管德漢（Patrick De Haan）接受Nexstar採訪時指出，主要是這些業者「願意降低毛利」，以換取顧客入店消費。

就像好市多的招牌烤雞和1.5美元的熱狗套餐一樣，汽油也是這些品牌用來吸引顧客的利器。德漢解釋：「當你在好市多加油，往往會想：『既然都來了，乾脆進去買幾樣東西吧。』結果顧客進店後，反而會在毛利更高的商品上花更多錢。」但他強調，這並不代表業者在虧本賣油。

石油行業顧問利波（Andrew Lipow）補充，這些量販店採購汽油的龐大體積，也有助抵銷成本。

德漢向《消費者報告》（Consumer Reports）透露，倉儲店的油價通常比周邊加油站每加侖便宜5到25美分。當整體油價上漲時，這些量販店往往能比其他業者「扛住價格」更長一段時間。

不過，享受低價是有前提的——你必須擁有會員身分。

•山姆俱樂部：大多數站點僅限會員，少數對外開放的站點會給予會員額外折扣。

•好市多：僅限會員或持有「好市多購物卡」者。雖然使用購物卡不需會員身分，但卡片僅限會員購買。

•BJ's Wholesale：針對在店內或線上購買指定商品的會員提供油價折扣。

雖然三家量販店的價格相近，但油品規格有不同，且依地區價格各有優劣，例如洛杉磯地區好市多最便宜，但在芝加哥，山姆俱樂部更有價格優勢，更多地區價格對比，詳見表格。三者均提供無鉛、高級汽油（Premium）及柴油，但目前僅有好市多提供「頂級燃油」（Top Tier）認證。

根據「Top Tier」官方說法，這種汽油透過減少噴油嘴與進氣閥的沉積物來保持引擎清潔。美國汽車協會（AAA）的一項研究發現，「Top Tier」汽油保持引擎清潔的效能是普通汽油的19倍。不過權威汽車網站CarFax也曾證實：「Top Tier汽油絕對物有所值，其益處絕非神話。」