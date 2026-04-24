南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下

洛杉磯縣警局凶案組探員在現場辦案。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）24日清晨發生震驚社區的三死槍擊命案，造成兩男一女死亡。警方證實，三死者均為亞裔 ，其中兩人為居住當地的亞裔夫婦，另一人疑似兩人的家庭成員。根據目前調查方向，案件高度懷疑為一起「謀殺後自殺」（murder-suicide）悲劇。有消息人士透露，死者夫婦為華裔 。

視頻來源：記者楊青/攝影，洛杉磯採訪中心後製

案件發生於當天清晨5時左右，地點位華人 及亞裔居民較為集中的Millbury大街3200號路段。一戶獨立住宅前傳出槍聲後，警方接獲報案迅速趕抵現場，發現三人中槍倒地。

洛杉磯縣警局凶案調查組副組長德容（Steve DeJong）在現場表示，警方當天清晨4時57分接獲報警電話。到場後確認，一名56歲女性當場死亡，一名80歲男性送醫後不治，兩人為夫妻關係，居住於案發住宅內，均為亞裔。

白色帳篷為凶案第一現場。（記者楊青╱攝影）

警方在現場還發現第三名死者，為一67歲男子，同樣身中槍傷，當場死亡。德容指出，該男子並不居住在案發街區，但疑似與受害夫婦有關聯。更關鍵的是，警方在其身上發現武器，使得案件朝「謀殺自殺」方向調查。警方表示，持武器的男子疑是另一男死者的弟弟，或是女死者的哥哥。警局暫未透露三名死者的姓名。

德容表示，目前尚無法百分之百確認誰是嫌犯，但「謀殺自殺的可能性非常高」。警方同時強調，現場未發現有其他在逃嫌犯，案件應屬熟人之間發生的暴力事件，對民眾不構成持續威脅。

警方透露，現場共發現至少五次開槍痕跡，並已掌握部分監視器畫面，但內容暫未對外公布。目前也尚未找到直接目擊案發經過的證人，案件具體經過仍待進一步釐清。

記者在現場看到，槍案共有兩個現場，其中一個現場在住宅前院人行道上；另一個現場位停靠在同一住宅前一輛汽車駕駛座附近的車輛邊上。兩個現場相差目測相距不到50碼。

凶案現場，右藍圈中的白色帳篷為第一現場；左藍圈為第二現場，地上的黑布覆蓋据信携帶武器的男子的尸體。（記者楊青╱攝影）

調查人員表示，案發住宅先前未曾有報警紀錄，也未發現有明顯的家庭糾紛歷史。警方正與受害者家屬接觸，希望進一步了解三人之間的關係及潛在動機。

有不願透露姓名的鄰居表示，她與受害夫婦相識，確認兩人為華人，但不清楚其具體來自中國哪一省。她透露，這對夫婦育有一成年女兒，與父母同住，可能正在就讀高中或大學。

她當天清晨被槍聲驚醒，前後大約四次槍聲，她趕緊起身，從窗內看到鄰居倒在屋外地面。急救人員趕到後曾進行心肺復甦，但她擔心安全未敢外出，因她家裡有三個孩子，她不敢冒險。

家住案發現場附近的韓裔Yanet Yu說，她聽到大約五、六聲槍響，先是三聲，緊接著兩聲，最後一聲。不多久，就聽到直升飛機的聲音，當時不敢出門，但猜想鄰居可能出事了，沒想到三條命沒了。

Yanet表示，她從1993年起在當地居住，起初絕大多鄰居是西裔，最近十多年亞裔和華裔比例上升很快。她表示，正是因為感覺社區很安全，所以一直沒有搬家，「這是一個晚上出門也不會感到害怕的社區」，她對三位死者的遭遇感到悲哀，但慶幸不是幫派謀殺，否則會更加擔心。

截至發稿，洛縣警局調查員仍在現場，兩死者的遺體也仍留在現場等待進一步處理。警方呼籲知情民眾提供線索，協助盡快還原案發經過和動機。

到24日下午凶案現場仍在封鎖當中。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣警局凶案組探員在現場辦案。（記者楊青╱攝影）

24日的三死凶案發生在Millbury大街3200號路段。（記者楊青╱攝影）